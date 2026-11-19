Resumen para apurados
- La selección argentina de tenis femenino enfrenta este fin de semana a Japón en Tokio por los playoffs de la Billie Jean King Cup para clasificar al Grupo Mundial I.
- El equipo capitaneado por Paola Suárez ajustó tácticas en doble turno en el Ariake Coliseum, apoyado en un plantel joven tras ganar la etapa previa disputada en Colombia.
- Una victoria consolidará el recambio generacional de "Las Guerreras" y permitirá a la Argentina regresar a la máxima categoría del tenis femenino internacional.
Con la capitana Paola Suárez y Mariano Hood al frente, la selección argentina de tenis completó jornadas en doble turno para ajustar detalles tácticos en dobles y sumar rodaje en singles de cara a la serie ante Japón por la Billie Jean King Cup. La serie marca la segunda presentación de Suárez al mando de "Las Guerreras", luego de su debut con victoria en abril durante la fase disputada en Ibagué, Colombia.
La cordobesa Luciana Moyano, de 21 años, vive su primera convocatoria en el certamen y contó cómo transita estos días en suelo asiático: "Estoy muy contenta por la semana, estoy intentando disfrutar mucho el estar acá. Obviamente hay muchos nervios pero estoy contenta por la experiencia. No sabía cómo se vivían estas semanas, está muy bueno. No nos conocíamos mucho con las chicas y la estoy pasando muy bien con ellas y con el equipo. Siento que no es lo mismo que en los Odesur o Panamericanos, porque ahí vas sabiendo que jugás vos y es más individual. Acá queremos que a todas nos vaya bien".
Moyano también valoró el aporte cotidiano del cuerpo técnico en los entrenamientos: "Venimos entrenando mucho el dobles. Trabajamos muchas jugadas y nos estamos conociendo con las chicas en la cancha. Hablé mucho con Paola y Mariano, también sobre el singles, y me están ayudando mucho desde ese lado. Más que nada de lo mental, que quizás es lo que más me hace falta".
Los partidos se disputarán en el Ariake Coliseum sobre superficie rápida y bajo techo retráctil. Aunque el estadio cuenta con capacidad para 10.000 personas, la organización estima una concurrencia cercana a los 3.000 espectadores por jornada. El orden de los cruces quedará determinado tras el sorteo oficial de este viernes a las 10 de Japón (las 22 del jueves en Argentina). La serie comenzará el viernes desde las 23:50 de nuestro país con los dos primeros puntos individuales, mientras que la acción continuará el sábado a partir de las 23 con el dobles y, de ser necesario, los dos singles restantes. Toda la llave se transmitirá en directo por TyC Sports 2 a través de los canales 90 y 117 de Flow, 632 y 1632 de DirecTV, además de sus plataformas TyC Sports Play y YouTube.
El plantel nacional cuenta con cuatro representantes para la serie. Justina González Daniele, de 20 años, revés a una mano y ubicada en el puesto 430° del ranking, llega como la principal singlista tras una temporada en la que conquistó su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón y alcanzó la final en Luque. La acompaña la santafesina Florencia Urrutia (468°), de 25 años, con paso por el tenis universitario estadounidense en Miami, Kentucky y Oklahoma, quien se adapta con facilidad a las canchas rápidas y viene de ser finalista en Luján y San Pablo. La nómina se completa con la propia Moyano (531°), quien suma dos títulos en singles y una marcada experiencia en dobles con 14 consagraciones WTT y el puesto 292° de la especialidad, y la tandilense Sol Larraya Guidi (1211°), que a sus 18 años es la más joven del grupo, figura entre las mejores juveniles del país y viene de ganar el oro en singles y dobles en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.