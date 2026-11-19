El plantel nacional cuenta con cuatro representantes para la serie. Justina González Daniele, de 20 años, revés a una mano y ubicada en el puesto 430° del ranking, llega como la principal singlista tras una temporada en la que conquistó su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón y alcanzó la final en Luque. La acompaña la santafesina Florencia Urrutia (468°), de 25 años, con paso por el tenis universitario estadounidense en Miami, Kentucky y Oklahoma, quien se adapta con facilidad a las canchas rápidas y viene de ser finalista en Luján y San Pablo. La nómina se completa con la propia Moyano (531°), quien suma dos títulos en singles y una marcada experiencia en dobles con 14 consagraciones WTT y el puesto 292° de la especialidad, y la tandilense Sol Larraya Guidi (1211°), que a sus 18 años es la más joven del grupo, figura entre las mejores juveniles del país y viene de ganar el oro en singles y dobles en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.