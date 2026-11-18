Billie Jean King Cup: Argentina se prepara para enfrentar a Japón y su principal raqueta sueña con dar el golpe
Justina González Daniele, número uno del equipo argentino, palpitó la serie que se disputará este fin de semana en Tokio. Las cuatro convocadas debutarán en la competencia y buscarán dar un paso importante de cara a 2027.
Resumen para apurados
- Argentina enfrentará este fin de semana a Japón en Tokio por los playoffs de la Billie Jean King Cup, buscando clasificar a una instancia superior de la competencia en 2027.
- El equipo dirigido por Paola Suárez presenta cuatro debutantes lideradas por Justina González Daniele (422° WTA), quienes se prepararon con intensas prácticas de singles y dobles.
- Una victoria como visitante significaría un salto cualitativo hacia la elite en 2027 y representará un fuerte impulso para el desarrollo del tenis femenino nacional.
La Selección Argentina femenina de tenis continúa con su preparación para enfrentar a Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup, una serie que se disputará este fin de semana en el Ariake Coliseum de Tokio y que pondrá en juego la posibilidad de avanzar a una instancia superior de la competencia en 2027. El equipo conducido por Paola Suárez completó este miércoles una nueva jornada de entrenamientos, con la mirada puesta en un desafío que tendrá una particularidad: las cuatro tenistas argentinas harán su debut en el certamen.
Una de las principales protagonistas será Justina González Daniele, quien ocupa el puesto 422 del ranking WTA y llega como la raqueta mejor ubicada del conjunto nacional. La jugadora bonaerense, nacida en Moreno, atraviesa la mejor temporada de su carrera y se prepara para representar al país en una de las competencias más importantes del tenis femenino.
“El estadio es muy lindo. Pudimos aprovechar para meter buenos entrenamientos. Estuvimos probando la cancha y las pelotas, y todas coincidimos en que nos venimos sintiendo muy bien. Quedan un par de días para seguir adaptándonos”, expresó González Daniele, después de las primeras prácticas en el escenario de la serie.
El equipo argentino trabajó en doble turno durante la jornada, con ejercicios de singles por la mañana y de dobles durante la tarde. Uno de los aspectos que sorprendió a las jugadoras fue la velocidad de la superficie, ya que esperaban encontrarse con una cancha más rápida.
El particular estilo de Justina González Daniele
Una de las características distintivas de González Daniele es su revés a una mano, un golpe cada vez menos habitual en el circuito profesional femenino. La argentina explicó cómo desarrolló esa técnica y destacó a dos referentes que marcaron su formación.
“Desde muy chica me costaba la coordinación del revés a dos manos y en un momento lo empecé a soltar. Por suerte, a todos los profes que tuve siempre les gustó y me incentivaron a seguir así. Me gusta, hay que tratar de mantenerlo para que siga habiendo revés a una mano y que no muera, por favor”, comentó entre risas.
Además, reveló que Justine Henin y Gabriela Sabatini son dos de sus principales inspiraciones. “Gaby usaba muy bien el slice, trato de copiarla. En semanas de torneos me gusta ver partidos de ella. Me ayuda un montón”, aseguró.
Su presente deportivo respalda la confianza del cuerpo técnico. Durante 2026 conquistó su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón, Estados Unidos, y alcanzó la final del W15 de Luque, Paraguay.
Quiénes integran el equipo argentino ante Japón
Además de González Daniele, la delegación está integrada por Florencia Urrutia, de 25 años; Luciana Moyano, de 21; y Sol Larraya Guidi, de 18.
Urrutia cuenta con experiencia en el tenis universitario estadounidense, mientras que Moyano llega con una importante trayectoria en dobles, modalidad en la que acumula 14 títulos del circuito ITF. Por su parte, Larraya Guidi es una de las principales promesas juveniles del país y conquistó dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos Juveniles de este año.
Todas disputarán su primera serie de Billie Jean King Cup, bajo la conducción de Suárez y con Mariano Hood como subcapitán.
Cuándo juega Argentina contra Japón y dónde ver la Billie Jean King Cup
La serie comenzará el viernes 20 de noviembre, desde las 23.50 (hora argentina), con los primeros dos partidos individuales. La actividad continuará el sábado 21, desde las 23, con el encuentro de dobles y los restantes singles, en caso de ser necesarios.
Los encuentros podrán seguirse en vivo por TyC Sports 2, TyC Sports Play y el canal de YouTube de TyC Sports.
Antes del inicio de la competencia, el equipo argentino completará sus últimas prácticas y participará del sorteo oficial, previsto para el viernes. El objetivo será dar el golpe como visitante y conseguir una clasificación que represente un nuevo impulso para el tenis femenino nacional.