La Selección Argentina femenina de tenis continúa con su preparación para enfrentar a Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup, una serie que se disputará este fin de semana en el Ariake Coliseum de Tokio y que pondrá en juego la posibilidad de avanzar a una instancia superior de la competencia en 2027. El equipo conducido por Paola Suárez completó este miércoles una nueva jornada de entrenamientos, con la mirada puesta en un desafío que tendrá una particularidad: las cuatro tenistas argentinas harán su debut en el certamen.