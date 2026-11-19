El ladrón de cuadros se transformaba así en un engranaje clave de la represión ilegal, un rol que luego quedaría probado tanto en los testimonios del Juicio a las Juntas de 1985 como en la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 1 por la causa Automotores Orletti (2011). En ese taller mecánico de Floresta que funcionó como base del Plan Cóndor en Buenos Aires, Gordon aplicó los mismos códigos del delito común: además de los interrogatorios y las torturas, se quedaba con los autos de alta gama de las víctimas como "botín de guerra" y los hacía repintar en el mismo lugar para uso propio.