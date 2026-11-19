De ladrón de museos a agente de las sombras: los secretos más oscuros de Aníbal Gordon
Antes de integrar la Triple A y manejar Automotores Orletti, encabezó un golpe comando para robar 17 obras de arte en Córdoba. Décadas después, su muerte en prisión alimentó una leyenda urbana que nunca terminó de apagarse.
Resumen para apurados
- Aníbal Gordon pasó de liderar un millonario robo de arte en Córdoba en 1968 a comandar el centro clandestino Automotores Orletti para el terrorismo de Estado en los años 70.
- Operó con redes penitenciarias y policiales antes de que la SIDE lo reclutara en 1973 como mano de obra ilegal, combinando saqueos extorsivos con represión estatal clandestina.
- Su captura en 1984, su muerte en 1987 y los mitos sobre su fuga consolidan una figura oscura que hoy revive en el debate público gracias a una nueva serie de ficción.
En la historia criminal y política de la Argentina del siglo XX, pocos personajes lograron moverse con tanta naturalidad entre el hampa común y los sótanos del poder como Aníbal Gordon. Su apellido quedó grabado a fuego como sinónimo de terrorismo de Estado, vinculado a la Triple A y a la represión ilegal. Sin embargo, detrás de esa figura oscura se esconde una biografía digna de una novela negra, marcada por un pasado como ladrón de guante blanco y un final envuelto en sospechas de conspiración.
Mucho antes de responder a los servicios de inteligencia o de usar los alias de "El Viejo" y "Silva", Gordon era un delincuente especializado en golpes de precisión. Su prontuario incluye desde piratería del asfalto hasta estafas sofisticadas, pero hubo un atraco que lo puso en las primeras planas policiales mucho antes de que la política se cruzara en su camino.
El golpe maestro al Museo Genaro Pérez
Corría el año 1968 cuando la ciudad de Córdoba amaneció con una noticia que sacudió al ambiente cultural y policial. Un grupo comando había ingresado durante la noche al Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez y se había llevado 17 cuadros de enorme valor, entre ellos obras de maestros argentinos como Fernando Fader, Emilio Caraffa y Carlos Alonso.
Al frente de aquella operación estuvo Aníbal Gordon, según quedó registrado en los expedientes del Juzgado Federal de Córdoba y reconstruyó en detalle el periodista Marcelo Larraquy en su libro "El otro. La historia secreta de Aníbal Gordon". A diferencia de los robos de arte tradicionales, donde el objetivo suele ser vender las piezas a coleccionistas privados en el exterior, el plan de Gordon respondía a la lógica del hampa local: utilizar las pinturas como moneda de cambio, garantía en negocios turbios o herramienta de negociación con contactos policiales y judiciales.
Ese episodio reveló el rasgo que definiría toda su vida: Gordon no era un simple ladrón que actuaba por impulso, sino un operador con una red de vínculos que borraba la frontera entre quienes cometían los delitos y quienes debían perseguirlos.
De las celdas VIP a los sótanos de la SIDE
A principios de los años 70, sus estadías en la cárcel de Villa Devoto confirmaron su estatus especial. Lejos de sufrir los rigores del encierro común, Gordon manejaba el pabellón con privilegios propios de un capo —tal como documentaron investigaciones periodísticas como Recuerdo de la muerte, de Miguel Bonasso—: accedía a comida especial, vestía ropa de civil, recibía visitas fuera de horario y mantenía un trato fluido con los guardiacárceles. Desde allí adentro seguía coordinando golpes en la calle.
Cuando llegó la amnistía de mayo de 1973 y recuperó la libertad, su agenda de contactos ya estaba lista para dar el salto definitivo. El Estado —a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y las bandas parapoliciales— encontró en él y en su grupo de ladrones experimentados la mano de obra ideal para operar en las sombras.
El ladrón de cuadros se transformaba así en un engranaje clave de la represión ilegal, un rol que luego quedaría probado tanto en los testimonios del Juicio a las Juntas de 1985 como en la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 1 por la causa Automotores Orletti (2011). En ese taller mecánico de Floresta que funcionó como base del Plan Cóndor en Buenos Aires, Gordon aplicó los mismos códigos del delito común: además de los interrogatorios y las torturas, se quedaba con los autos de alta gama de las víctimas como "botín de guerra" y los hacía repintar en el mismo lugar para uso propio.
La caída en las sierras y el mito de la muerte fingida
Con el regreso de la democracia en diciembre de 1983, el hombre que parecía intocable pasó a la clandestinidad. Tras el fallido y escandaloso secuestro del dirigente Guillermo Patricio Kelly en pleno centro porteño —un golpe que se frustró cuando la cúpula militar frenó su ejecución para evitar un escándalo mayor, según declaró el propio Kelly en la causa judicial—, el cerco se cerró sobre él.
En enero de 1984, de acuerdo con las crónicas policiales de medios como Clarín y La Voz del Interior y lo consignado en el informe Nunca Más de la CONADEP, la policía lo encontró lejos de cualquier guarida urbana: vivía tranquilamente en Villa Giardino, en las sierras de Córdoba, haciéndose pasar por un productor agropecuario retirado bajo una identidad falsa. No llevaba armas ni opuso resistencia.
Condenado por sus crímenes, Gordon fue alojado en la cárcel de Caseros. Pero su historia todavía guardaba un último capítulo para la leyenda: El 13 de septiembre de 1987, los registros oficiales del Servicio Penitenciario Federal informaron que Aníbal Gordon había muerto en el Hospital Muñiz, víctima de un cáncer de pulmón.
Sin embargo, tal como reflejaron diversas notas retrospectivas en diarios como Página/12, en los pasillos de tribunales y en las redacciones de la época la noticia fue recibida con escepticismo. Para muchos, resultaba difícil creer que un hombre con semejante historial como agente inorgánico de inteligencia, experto en documentos apócrifos y conocedor de secretos comprometedores de militares y políticos, hubiera tenido un final tan terrenal.
Durante años circuló el rumor de que su fallecimiento había sido una puesta en escena montada por los "servicios" para sacarlo del país con un rostro nuevo y una identidad limpia. Aunque los certificados médicos y los expedientes judiciales dieron por cerrado el caso, el hermetismo que rodeó su traslado y entierro terminó de sellar el mito: el de un hombre que vivió en las sombras y cuya muerte, para muchos, nunca terminó de aclararse.