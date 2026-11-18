Resumen para apurados
- Atlético Tucumán negocia la llegada de Pedro Troglio como nuevo DT para suceder a Falcioni, pero el acuerdo depende de destrabar su salida contractual de Banfield.
- El entrenador mantiene vínculo con el Taladro hasta fin de año y existe una deuda económica pendiente entre las partes que debe resolverse para formalizar su partida.
- El club tucumano pretende definir al nuevo técnico antes del 7 de diciembre para iniciar la pretemporada con un conductor experimentado enfocado en la permanencia.
Atlético Tucumán tiene encaminada la llegada del sucesor de Julio César Falcioni. La dirigencia avanzó en las negociaciones con Pedro Troglio, todavía vinculado contractualmente a Banfield, y desde el entorno del entrenador confirmaron el interés del club y la buena recepción que tuvo la propuesta “decana”. Sin embargo, aunque las conversaciones marchan por buen camino, todavía quedan cuestiones por resolver antes de que su desembarco en 25 de Mayo y Chile pueda darse por confirmado.
Una fuente allegada al DT pidió cautela ante la posibilidad de una definición inmediata. “Atlético presentó una propuesta y nos interesa. Nos parece lindo el club y los números están relativamente cerca, pero hay otras cuestiones que solucionar antes”, aseguró a LA GACETA.
El principal obstáculo está relacionado con su salida de Banfield, institución con la que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Según explicaron desde su entorno, el “Taladro” mantendría una deuda económica importante con el entrenador, por lo que ambas partes deberán acordar las condiciones de pago antes de formalizar la desvinculación.
“No va a ser algo que se solucione de un momento a otro”, advirtieron. De todos modos, reconocieron que existe optimismo respecto de las conversaciones con Atlético y que la negociación podría tener un “final feliz”. La recomendación, por ahora, es avanzar “paso a paso”.
Troglio, de 61 años, asumió en Banfield en abril de 2025 y atravesó un ciclo marcado por los problemas económicos e institucionales del club. Dirigió 55 partidos, con 19 victorias, 12 empates y 24 derrotas. Durante 2026, por la Liga Profesional, el equipo consiguió ocho triunfos, nueve igualdades y 15 caídas en 32 encuentros.
Aunque los números reflejan una campaña irregular, el entrenador logró mantener al equipo en Primera División y conducirlo hasta las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que quedó eliminado tras perder 3-0 con Boca. Su experiencia para afrontar contextos deportivos y económicos complejos es uno de los aspectos que encajan con las características que pretende la dirigencia de 25 de Mayo y Chile.
En ese sentido, desde Atlético habían anticipado que la búsqueda estaría orientada hacia un entrenador “maduro”, con trayectoria, conocimiento de la actualidad del fútbol argentino y acostumbrado a afrontar situaciones difíciles. La intención es evitar apuestas por técnicos sin recorrido y encontrar un conductor que ofrezca ciertas garantías para una temporada en la que la permanencia será el principal objetivo.
Según explicaron desde el ámbito dirigencial, las conversaciones con los candidatos no se limitan a cuestiones económicas, que habitualmente se negocian con sus representantes. También contemplan una evaluación de la situación institucional, el plantel disponible, los objetivos deportivos y la propuesta futbolística que cada entrenador pretende desarrollar.
Se trata de aspectos fundamentales para determinar si existe coincidencia entre las necesidades del club y el proyecto del candidato. En ese escenario, Troglio aparece como la alternativa más firme para hacerse cargo del plantel, aunque su situación contractual todavía exige paciencia.
El objetivo de Atlético es resolver la sucesión de Falcioni antes del 7 de diciembre, fecha prevista para el comienzo de la pretemporada. Las gestiones avanzaron considerablemente durante las últimas horas y ambas partes muestran predisposición para llegar a un entendimiento. Sin embargo, antes de pensar en una presentación oficial, el entrenador deberá solucionar su salida de Banfield. Ese es, por ahora, el paso que falta para que la negociación llegue a buen puerto.