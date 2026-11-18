El objetivo de Atlético es resolver la sucesión de Falcioni antes del 7 de diciembre, fecha prevista para el comienzo de la pretemporada. Las gestiones avanzaron considerablemente durante las últimas horas y ambas partes muestran predisposición para llegar a un entendimiento. Sin embargo, antes de pensar en una presentación oficial, el entrenador deberá solucionar su salida de Banfield. Ese es, por ahora, el paso que falta para que la negociación llegue a buen puerto.