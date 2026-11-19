La explosión que el viernes pasado sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Un operario de Metrogas, de 44 años, que había sufrido quemaduras en casi todo el cuerpo durante el estallido, murió mientras permanecía internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires. Con su fallecimiento, ya son dos las personas que perdieron la vida como consecuencia de la tragedia.