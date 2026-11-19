Resumen para apurados
- Un operario de Metrogas murió tras sufrir graves quemaduras por una explosión en Remedios de Escalada, elevando a dos las víctimas fatales del siniestro.
- El hecho ocurrió el viernes por una fuga de gas desatada por una tuneladora que dañó una cañería. Hay además 30 personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico.
- La fiscalía investiga estrago culposo seguido de muerte, mientras el Ente Regulador realiza peritajes técnicos para determinar responsabilidades y aplicar sanciones.
La explosión que el viernes pasado sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, sumó una nueva víctima fatal. Un operario de Metrogas, de 44 años, que había sufrido quemaduras en casi todo el cuerpo durante el estallido, murió mientras permanecía internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires. Con su fallecimiento, ya son dos las personas que perdieron la vida como consecuencia de la tragedia.
El trabajador se encontraba entre los empleados de la compañía que resultaron afectados por la explosión. Según confirmaron fuentes oficiales, tenía una extensa trayectoria en la empresa, a la que había ingresado en 2007. Su familia ya fue notificada de la muerte, aunque su identidad no había sido difundida oficialmente.
El siniestro dejó además 30 personas heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. Tras el fallecimiento del operario, cuatro pacientes permanecen en estado crítico, con quemaduras que afectan entre el 40% y el 90% de la superficie corporal.
De acuerdo con fuentes judiciales, la autopsia del trabajador se realizará en la Morgue Judicial de la Nación, debido a la intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires. La causa mantiene la calificación de incendio o estrago culposo seguido de muerte.
El último parte médico, difundido durante el fin de semana, indicaba que dos de los heridos graves permanecían en terapia intensiva, aunque sin requerir asistencia respiratoria mecánica, mientras que otros tres estaban internados en el área de clínica médica y se encontraban estables.
Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada
El estallido ocurrió a las 10.52 del viernes, en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, frente a una fiambrería y en una zona comercial muy concurrida. La explosión provocó incendios en distintos locales ubicados sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen y obligó a evacuar el sector.
El episodio se produjo durante trabajos de renovación de la red de gas. Según la reconstrucción inicial, una máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañó una cañería de distribución a las 9.44, lo que provocó una fuga de gas que derivó en el estallido y los posteriores incendios.
Bomberos voluntarios de Lanús y de municipios cercanos participaron del operativo para controlar las llamas y asistir a los afectados. La fuga se mantuvo activa durante varias horas y recién pudo ser controlada durante la madrugada siguiente.
En las primeras horas posteriores al siniestro también hubo preocupación por posibles personas desaparecidas. Sin embargo, durante un rastrillaje, personal de seguridad encontró a una persona desorientada, mientras que otro aviso sobre una supuesta desaparición resultó ser una falsa alarma familiar. De esta manera, las autoridades descartaron que quedaran personas desaparecidas.
La investigación para determinar las causas y las responsabilidades
La investigación judicial está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada, conducida por la fiscal Yanina Estévez, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo la explosión y determinar si existieron responsabilidades penales.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es establecer cómo se desarrollaban los trabajos de renovación de la red y qué controles se habían implementado para evitar daños en las instalaciones de gas.
En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad informó que inició de oficio peritajes técnicos para esclarecer lo ocurrido. Entre la documentación solicitada figuran los planos de la red con la ubicación de la rotura, los detalles de las tareas que se realizaban al momento del incidente y el último registro de odorización del gas en la zona.
El organismo también requirió información sobre las medidas adoptadas para asegurar el área afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños, el seguimiento de la obra y los antecedentes de incidentes registrados durante el año.
“Reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan. Los resultados quedarán a disposición de la Justicia”, indicó el ente regulador en un comunicado difundido el martes.
Por otra parte, respecto de la primera víctima fatal, ese mismo día se informó que habían comenzado las pericias de ADN para establecer su identidad. Las muestras correspondientes al cuerpo habían sido enviadas el lunes a un laboratorio de la ciudad bonaerense de Junín.
El comunicado de Metrogas tras la muerte del operario
Luego de confirmarse el fallecimiento de su empleado, Metrogas difundió un comunicado en el que expresó su pesar y destacó la trayectoria del trabajador dentro de la compañía.
“Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él”, señaló la empresa.
La compañía también aseguró que acompaña a los familiares del trabajador fallecido y a los de las otras personas heridas durante la explosión.
“Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor. Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, hasta el momento no se encuentra identificada oficialmente. Contamos con apoyo psicológico para quienes lo necesitan y seguimos trabajando muy cerca de cada uno de ellos”, agregó.
Finalmente, Metrogas pidió respeto hacia los trabajadores que participaron del operativo y que continúan desempeñando sus tareas mientras atraviesan la pérdida de un compañero.
“Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas”, remarcó el comunicado.