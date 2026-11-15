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El milagro de Oreo, el gato que sobrevivió a la explosión en Lanús y fue encontrado entre los escombros

El felino había desaparecido durante el incendio y los derrumbes en Remedios de Escalada. Un bombero y su perro adiestrado lograron localizarlo debajo de un metro de escombros.

El milagro de Oreo: un bombero y su perro rescataron a un gato atrapado entre los escombros en Lanús
El milagro de Oreo: un bombero y su perro rescataron a un gato atrapado entre los escombros en Lanús TN
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un bombero y su perro rescataron con vida al gato Oreo tras pasar 24 horas bajo los escombros provocados por una trágica explosión de gas en Lanús.
  • El siniestro ocurrió cuando una tuneladora perforó un caño maestro, desatando un incendio y derrumbes que causaron un muerto, decenas de heridos y graves destrozos.
  • El rescate reavivó la esperanza vecinal y de proteccionistas, quienes intensifican la búsqueda de otras mascotas desaparecidas tras el colapso de las viviendas.
Resumen generado con IA

Oreo fue encontrado con vida entre los restos de un vivero de Remedios de Escalada, luego de permanecer más de 24 horas desaparecido tras la explosión que sacudió a Lanús. El gato estaba atrapado debajo de aproximadamente un metro de escombros y pudo ser localizado gracias al trabajo de un bombero y su perro especialmente entrenado para tareas de búsqueda y rescate.

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La noticia fue recibida con enorme emoción por sus dueños, que compartieron el desenlace en las redes sociales y agradecieron la intervención de los rescatistas. "Oreo apareció en los escombros del vivero. Es nuestro milagro", expresaron al confirmar que habían recuperado a su mascota.

Cómo fue el rescate de Oreo, el gato que sobrevivió a la explosión en Lanús

El operativo se realizó en las inmediaciones de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada. Allí, entre los restos del vivero donde vivía el animal, un bombero identificado como David de Antonio y su perro adiestrado consiguieron detectar su presencia.

Oreo había quedado atrapado debajo de una importante cantidad de materiales y permaneció más de un día sin poder salir por sus propios medios.  A través de una publicación en redes sociales, sus familiares destacaron el trabajo del rescatista y de su compañero canino. "Muchas gracias a David de Antonio, este ser maravilloso que junto a su perro rescataron a Oreo de abajo de un metro de escombros", escribieron.

Qué pasó en Lanús: la explosión que provocó un incendio y derrumbes

La emergencia comenzó el viernes, cuando una empresa que realizaba trabajos con una tuneladora perforó accidentalmente un caño maestro de gas. La rotura provocó una fuga que derivó en un incendio de grandes dimensiones y una fuerte explosión.

El episodio afectó especialmente el sector cercano a las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. Las llamas y la onda expansiva provocaron importantes daños materiales y derrumbes, por lo que comerciantes y residentes debieron abandonar sus propiedades de urgencia.

Según el último informe oficial difundido por el Municipio de Lanús, el siniestro dejó una persona fallecida y 30 heridos, siete de ellos internados en estado grave. Además, dos personas permanecían desaparecidas mientras continuaban las tareas de emergencia.

En medio de ese escenario, el rescate de Oreo representó un momento de alivio para su familia y para quienes seguían de cerca los operativos.

Buscan a Fidel, Kika y Luna, otros tres gatos desaparecidos tras la explosión

La aparición de Oreo renovó las esperanzas de los vecinos que todavía intentan encontrar a sus animales de compañía.

Los esfuerzos se concentran ahora en localizar a Fidel, Kika y Luna, tres gatos que desaparecieron durante el incendio y los derrumbes. Los animales vivían en una casa particular que sufrió importantes daños estructurales como consecuencia de la explosión.

A través de la cuenta comunitaria Michis de Lanús, voluntarios y proteccionistas solicitaron compartir las fotografías de las mascotas para facilitar su reconocimiento en las zonas cercanas al lugar del siniestro.

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