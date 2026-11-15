El milagro de Oreo, el gato que sobrevivió a la explosión en Lanús y fue encontrado entre los escombros

Oreo había quedado atrapado debajo de una importante cantidad de materiales y permaneció más de un día sin poder salir por sus propios medios. A través de una publicación en redes sociales, sus familiares destacaron el trabajo del rescatista y de su compañero canino. "Muchas gracias a David de Antonio, este ser maravilloso que junto a su perro rescataron a Oreo de abajo de un metro de escombros", escribieron.