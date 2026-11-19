El fin de James Bond para Pierce Brosnan

Brosnan tenía 42 años cuando empezó a grabar “GoldenEye”, estrenada en noviembre de 1995. Luego del lanzamiento de “Die Another Day”, el actor, ya con 49 años, dejó de recibir noticias de la franquicia. Asimilar que había quedado fuera de la saga fue trabajo difícil para Brosnan, que había protagonizado la película más taquillera de la tirada. Pero los planes de la productora eran distintos a los suyos.