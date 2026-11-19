Resumen para apurados
- Pierce Brosnan felicitó en redes sociales a Robert Pattinson tras ser anunciado oficialmente como el nuevo James Bond, deseándole éxito en su interpretación del agente 007.
- Ambos compartieron rodaje en 2009 en el filme "Remember Me". Brosnan encarnó al agente entre 1995 y 2002, año en que fue desvinculado de forma abrupta por la franquicia.
- La llegada de Pattinson a 007 marca una nueva era para la franquicia británica, recibiendo el respaldo de un predecesor clave que alivia la presión ante los fanáticos.
Después de meses de especulaciones y una ronda de castings para elegir al próximo superagente, la franquicia de 007 anunció que Robert Pattinson será el nuevo James Bond. Pierce Brosnan, quien dejó de ser requerido por la productora EON Productions para interpretar a Bond en 2002, pese a sus intenciones de continuar en la saga, envió un mensaje directamente a su compañero.
Antes de anunciarse la elección de Pattinson, los seguidores de la saga acompañaron de cerca el proceso y la poca información que iba filtrándose. Entre los candidatos a interpretar al agente con licencia para matar se mencionaron nombres como Nicholas Hoult, Josh O’Connor, Callum Turner y Jack Lowden.
Agente 007: el mensaje de Pierce Brosnan a Robert Pattinson
Entre junio y julio de 2009, Pattinson y Emilie de Ravin filmaron “Remember Me”, una película dramática atravesada por el atentado a las Torres Gemelas. Fue la primera del actor después de “Luna nueva”, la segunda de la saga “Crepúsculo” que lo lanzó al estrellato. En el film, Brosnan interpreta a Charles Hawkins, el padre del protagonista, encarnado por Pattinson, con quien tiene una difícil y distante relación.
Este miércoles, Brosnan utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje escrito específicamente para Pattinson. “Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Serás magnífico”, auguró el actor que interpretó durante cuatro películas a 007 entre 1995 y 2002. Luego, recordó el tiempo que compartieron juntos durante el rodaje de “Remember Me” y dijo guardar “muy buenos recuerdos”.
Finalmente, cerró con un saludo. “Fue una alegría verte crear una obra tan extraordinaria y verte progresar cada vez más. Disfrutá el camino”, escribió junto a la foto del nuevo James Bond.
El fin de James Bond para Pierce Brosnan
Brosnan tenía 42 años cuando empezó a grabar “GoldenEye”, estrenada en noviembre de 1995. Luego del lanzamiento de “Die Another Day”, el actor, ya con 49 años, dejó de recibir noticias de la franquicia. Asimilar que había quedado fuera de la saga fue trabajo difícil para Brosnan, que había protagonizado la película más taquillera de la tirada. Pero los planes de la productora eran distintos a los suyos.
La llamada que le dio el golpe final fue recibida mientras grababa “El gran golpe” en las Bahamas. “Mis agentes me llamaron y me dijeron: ‘Las negociaciones se pararon. Los productores Barbara Broccoli y Michael Wilson no están muy seguros de lo que quieren hacer’”, contó. Además, había recibido la promesa de una llamada próxima.
“Barbara y Michael estaban al teléfono: ‘Lo sentimos mucho’. Ella lloraba, Michael estaba estoico y me dijo: ‘Fuiste un gran James Bond. Muchas gracias’. Y yo dije: ‘Muchas gracias y adiós’. Eso fue todo. Me quedé en shock por la forma en la que me habían dejado tirado en la cuneta”, relató.