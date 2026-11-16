Resumen para apurados
- Amazon MGM Studios anunció que el actor británico Robert Pattinson interpretará al nuevo James Bond en el cine, convirtiéndose en el séptimo agente 007 de la historia.
- Pattinson sucede a Daniel Craig tras años de búsqueda. La cinta será dirigida por Denis Villeneuve, consolidando el giro del actor tras sagas como Crepúsculo y The Batman.
- El rodaje comenzará en 2027 y su estreno llegará en 2028, marcando el inicio de una nueva etapa orientada a renovar la audiencia global de la legendaria franquicia.
Robert Pattinson fue elegido para interpretar al nuevo James Bond y se convertirá en el séptimo actor en encarnar al histórico agente secreto 007 en la pantalla grande. El anuncio fue realizado por Amazon MGM Studios a través de una publicación en Instagram, que confirmó la incorporación de la estrella británica a una de las franquicias más importantes del cine.
El actor, de 40 años, expresó su entusiasmo por asumir el papel y calificó la oportunidad como el mayor honor de su vida. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida”, escribió en sus redes sociales.
La nueva película estará dirigida por Denis Villeneuve, realizador de Duna y Blade Runner 2049, quien también celebró la elección. “Tiene el espíritu atemporal de 007 y aporta un aire completamente nuevo. Estoy deseando empezar”, sostuvo en un comunicado.
Incluso la familia real británica reaccionó al anuncio. Desde su cuenta oficial, publicó un mensaje de bienvenida para el nuevo protagonista: “Bienvenido al servicio secreto de Su Majestad, señor Bond”.
Robert Pattinson será el séptimo James Bond de la historia
Con esta elección, Pattinson sucederá a Daniel Craig, quien interpretó al agente secreto en cinco películas, desde Casino Royale (2006) hasta Sin tiempo para morir (2021).
Antes de Craig, el personaje creado por el escritor Ian Fleming fue interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.
La búsqueda del nuevo protagonista se extendió durante varios años, después de que Craig anunciara en 2017 que no volvería a interpretar al espía británico. Durante el proceso también sonaron nombres como Nicholas Hoult, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner y el australiano Jacob Elordi.
Los productores Amy Pascal y David Heyman respaldaron la decisión y destacaron las condiciones interpretativas del elegido. Según señalaron, su audacia, su sentido del humor y su capacidad para reinventarse lo convierten en una figura adecuada para renovar la franquicia.
De Harry Potter y Crepúsculo a convertirse en James Bond
Robert Pattinson nació en Barnes, al suroeste de Londres. Su primer papel importante en el cine llegó en 2005, cuando interpretó a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta película de la saga basada en los libros de J. K. Rowling.
Tres años después alcanzó la fama internacional al protagonizar Crepúsculo, donde interpretó al vampiro Edward Cullen. La saga, integrada por cinco películas, lo convirtió en uno de los actores más populares de su generación.
Con el paso de los años, Pattinson buscó alejarse de aquella imagen de ídolo adolescente y participó en producciones de distintos géneros. Entre sus trabajos más recientes se destaca The Batman, en la que asumió el papel del superhéroe de DC Comics, además de su participación en La Odisea, de Christopher Nolan.
Cuándo se estrenará la nueva película de James Bond
Por el momento, se conocen pocos detalles sobre la próxima entrega de la saga, que será la película número 26 de James Bond.
Los planes de producción apuntan a comenzar el rodaje durante 2027, mientras que el estreno en los cines está previsto para 2028.
La elección de Pattinson representa una nueva etapa para la franquicia, que buscará renovar su público sin perder la identidad de uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine.