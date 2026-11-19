El chocolate suele aparecer como una solución rápida para levantar el ánimo después de un día difícil o combatir el cansancio de la tarde. Sin embargo, detrás de esa asociación con el bienestar hay una diferencia importante que muchas veces pasa inadvertida: no todos los chocolates ofrecen los mismos beneficios y buena parte de sus propiedades están relacionadas con el cacao puro, no con el azúcar que contienen las tabletas comerciales.