Resumen para apurados
- Gianni Infantino enfrentará a Philippe Diallo y Kohzo Tashima en las elecciones por la presidencia de la FIFA, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, buscando renovar su mandato.
- En el cargo desde 2016 y reelegido por aclamación dos veces, Infantino afronta oposición tras polémicas comerciales y políticas, que impulsaron las candidaturas de Francia y Japón.
- La votación de 211 federaciones pondrá a prueba el liderazgo de Infantino hasta 2031, en una contienda que desafía una racha invicta de mandatarios en ejercicio desde 1974.
Gianni Infantino competirá con el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima por la presidencia de la FIFA en las elecciones del 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos. La Comisión Electoral todavía debe revisar la admisibilidad de las tres postulaciones y comunicará la lista definitiva a más tardar el 18 de febrero.
El suizo-italiano, de 56 años, buscará extender hasta 2031 un ciclo que comenzó en 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter en medio de la crisis de corrupción del organismo. Fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023, y ningún presidente de la FIFA en ejercicio perdió una elección para renovar su mandato desde 1974.
Sin embargo, esta vez llega con una oposición más fuerte. El proyecto FIFA Forward Enterprise, luego retirado, proponía vender a inversores privados más del 20% de una estructura comercial del organismo por U$S 4.200 millones, y generó críticas de dirigentes de Europa, Asia y América del Norte. También fue cuestionada su cercanía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Quiénes son sus rivales
Diallo preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023 y aparece como el principal rival dentro del bloque europeo, ya que contaría con el respaldo de la UEFA y sus 55 federaciones. Hasta la crisis por el plan comercial, era considerado un dirigente cercano a Infantino.
Tashima, de 68 años, fue futbolista de la selección de Japón y entrenador de juveniles. Hizo carrera en la Federación Japonesa, de la que fue secretario general y presidente, y desde 2015 ocupa uno de los lugares asignados a Asia en el Consejo de la FIFA.
La elección se definirá en el 77° Congreso de la FIFA, con voto secreto de las 211 asociaciones miembro. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitará dos tercios de los votos; si nadie lo logra, el menos votado quedará eliminado y en la segunda vuelta alcanzará con la mayoría simple, equivalente a 106 votos.