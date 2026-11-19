Resumen para apurados
- Cada 19 de noviembre se conmemora en el mundo el Día Internacional del Hombre para visibilizar la salud mental masculina, la paternidad activa y derribar estereotipos de género.
- La fecha fue impulsada en 1999 en Trinidad y Tobago por Jerome Teelucksingh. A diferencia del 8M, surgió de la sociedad civil y no integra el calendario oficial de la ONU.
- La jornada busca instalar modelos de masculinidad positiva, eliminar el mandato del silencio emocional y fomentar la prevención médica y la equidad social a largo plazo.
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una jornada que busca reconocer las contribuciones masculinas a la sociedad, pero que también propone abrir el debate sobre cuestiones que muchas veces quedan relegadas, como la salud mental, la paternidad, el bienestar emocional y los estereotipos de masculinidad.
Este jueves 19 de noviembre de 2026, la celebración cumple 27 años desde que fue impulsada en Trinidad y Tobago. Aunque tiene presencia en distintos países, todavía es una fecha poco conocida para buena parte de la población y suele generar dudas sobre su origen, sus objetivos y las razones por las que no tiene la misma repercusión que otras conmemoraciones.
Lejos de ser una jornada destinada exclusivamente a felicitar a los hombres, la iniciativa apunta a visibilizar problemáticas específicas y promover relaciones más saludables, respetuosas e igualitarias.
Por qué se celebra el Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre
El origen de esta fecha está relacionado con diferentes iniciativas que surgieron durante el siglo XX para reconocer el papel de los hombres en la sociedad.
Uno de los antecedentes se remonta a 1992, cuando el académico estadounidense Thomas Oaster, vinculado a la Universidad de Missouri-Kansas, promovió una jornada destinada a destacar las contribuciones masculinas.
Sin embargo, el impulso definitivo llegó en 1999. Ese año, Jerome Teelucksingh, profesor de historia de la Universidad de las Indias Occidentales, promovió la celebración del 19 de noviembre en Trinidad y Tobago.
La elección del día tuvo un significado personal: coincidía con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de masculinidad positiva.
A partir de esa iniciativa, la conmemoración comenzó a extenderse a otros países y adquirió una dimensión internacional. Entre sus principales propósitos estaba reconocer el aporte de los hombres a sus familias y comunidades, además de generar conciencia sobre cuestiones como la violencia doméstica y la construcción de vínculos saludables.
Cuál es el verdadero objetivo del Día del Hombre
El Día Internacional del Hombre tiene objetivos que van mucho más allá de reconocer el trabajo o la participación masculina en distintos ámbitos.
Uno de sus principales ejes es promover modelos positivos de masculinidad, que permitan cuestionar determinados mandatos culturales y construir relaciones basadas en el respeto.
Entre los temas que busca visibilizar se encuentran:
- Salud y bienestar: promover la prevención de enfermedades y el acceso a controles médicos.
- Salud mental: generar espacios para que los hombres puedan expresar sus emociones y pedir ayuda.
- Paternidad: reconocer la participación activa de los padres en la crianza y el cuidado de sus hijos.
- Relaciones saludables: fomentar vínculos familiares, laborales y sociales basados en el respeto.
- Igualdad de género: impulsar una convivencia más equitativa entre hombres y mujeres.
- Modelos positivos: destacar a hombres que contribuyen al desarrollo de sus familias y comunidades.
Por qué el Día Internacional del Hombre tiene menos repercusión que el Día de la Mujer
Aunque ambas fechas buscan generar reflexión sobre cuestiones vinculadas al género, sus orígenes y recorridos históricos son diferentes.
El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, está relacionado con décadas de movilizaciones sociales, políticas y laborales por la conquista de derechos. Además, cuenta con reconocimiento institucional de las Naciones Unidas.
El Día Internacional del Hombre, en cambio, surgió de una iniciativa promovida desde la sociedad civil y no forma parte del calendario oficial de conmemoraciones de la ONU.
Esta diferencia histórica e institucional ayuda a explicar por qué el 19 de noviembre tiene una difusión pública menor, aunque se realicen actividades y campañas en distintos lugares del mundo.
También influye el desconocimiento sobre sus objetivos. Muchas personas asocian la fecha con un simple saludo, cuando sus impulsores buscan instalar debates sobre salud, bienestar, paternidad y masculinidades.
Salud mental masculina: uno de los ejes centrales de la conmemoración
Uno de los aspectos más importantes del Día Internacional del Hombre es la necesidad de hablar sobre salud mental y las dificultades que pueden enfrentar los hombres al momento de expresar sus emociones.
Durante generaciones, determinados mandatos culturales asociaron la masculinidad con la fortaleza permanente, la autosuficiencia y la obligación de resolver los problemas sin pedir ayuda.
Estas expectativas pueden convertirse en barreras para reconocer situaciones de vulnerabilidad, compartir preocupaciones o buscar acompañamiento profesional cuando resulta necesario.
Por eso, la fecha propone cuestionar la idea de que los hombres deben enfrentar sus dificultades en silencio y promover entornos familiares, laborales y sociales en los que puedan hablar abiertamente de lo que sienten.
También pone el foco en la importancia de los controles médicos, la prevención de enfermedades y la incorporación de hábitos saludables desde edades tempranas.
Día Internacional del Hombre: qué diferencia hay entre el 19 de noviembre y el 19 de marzo
Otra de las dudas frecuentes alrededor de esta conmemoración tiene que ver con la existencia de dos fechas asociadas al Día del Hombre.
Mientras que el Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre, en algunos países también se recuerda el 19 de marzo. Esta segunda fecha está vinculada con la festividad católica de San José, considerado dentro de la tradición cristiana como una figura representativa de la paternidad y la familia.
Por lo tanto, las dos jornadas tienen orígenes diferentes: el 19 de noviembre corresponde a la iniciativa internacional impulsada en Trinidad y Tobago en 1999, mientras que el 19 de marzo responde a una tradición religiosa y cultural.