Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca poner el foco en la salud física y emocional de los varones, así como en la promoción de modelos positivos de masculinidad. La iniciativa, que comenzó a tomar fuerza a finales del siglo 20, invita a reflexionar sobre los desafíos que atraviesan los hombres en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde el bienestar integral hasta la igualdad de género.