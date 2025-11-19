Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha que busca poner el foco en la salud física y emocional de los varones, así como en la promoción de modelos positivos de masculinidad. La iniciativa, que comenzó a tomar fuerza a finales del siglo 20, invita a reflexionar sobre los desafíos que atraviesan los hombres en distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde el bienestar integral hasta la igualdad de género.
A lo largo de los años, la jornada se consolidó en numerosos países como una oportunidad para visibilizar problemáticas todavía poco abordadas, entre ellas la brecha en la esperanza de vida, la resistencia a pedir ayuda profesional y el impacto del estrés. Además, propone abrir el debate sobre la construcción de nuevas masculinidades, con el objetivo de impulsar relaciones más saludables, equitativas y respetuosas en la sociedad.
Día del Hombre: origen, historia y por qué se celebra cada 19 de noviembre
La historia del Día del Hombre comenzó en 1992, cuando Thomas Oaster, profesor estadounidense y director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas, propuso instaurar una jornada para reflexionar sobre el papel de los hombres en la sociedad. Su objetivo era poner en primer plano la salud masculina, promover modelos positivos y habilitar debates sobre los desafíos que enfrentan los varones en diversos ámbitos.
Aun así, la fecha adquirió reconocimiento mundial recién en 1999, impulsada por el académico caribeño Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales. Ese año recuperó la idea original y estableció el 19 de noviembre como día oficial, en homenaje a su padre, a quien veía como un ejemplo de compromiso y responsabilidad.
Teelucksingh sostuvo que la iniciativa no buscaba contraponerse al Día Internacional de la Mujer, sino aportar una perspectiva complementaria para abordar la salud física, emocional y social de los hombres. El respaldo de Ingeborg Breines, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, consolidó su expansión internacional y permitió que organismos como la OPS y la OMS sumaran acciones centradas en el bienestar masculino.
Qué objetivos tiene visibilizar el Día del Hombre cada 19 de noviembre 2025
Según la organización, los objetivos de la fecha son:
- Promover modelos masculinos positivos.
- Reconocer las contribuciones de los hombres en la familia, la comunidad y el trabajo.
- Focalizar la salud física, mental y emocional de los varones.
- Visibilizar desigualdades que también afectan a los hombres.
- Mejorar las relaciones de género y avanzar hacia la igualdad.
- Construir un mundo más seguro y con oportunidades para todos.