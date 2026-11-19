Resumen para apurados
- Franco Colapinto tendrá ventaja este fin de semana en el GP de Las Vegas tras la sanción a Oscar Piastri y la mejora técnica en el motor de su monoplaza Alpine.
- McLaren cambió el motor de Piastri superando el límite reglamentario y sufrirá diez puestos de recargo, mientras Alpine estrena una actualización de turbo sin penalizar.
- El escenario favorece las posibilidades del piloto argentino de entrar en zona de puntos, clave para que Alpine dispute los puestos medios en el cierre del campeonato.
El Gran Premio de Las Vegas le ofrece a Franco Colapinto una ventaja doble para encarar la antepenúltima fecha de la temporada de Fórmula 1. La combinación de una penalización de diez lugares impuesta al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el estreno de una actualización en el turbo de los motores Mercedes de Alpine le permite al piloto argentino contar con mejores condiciones iniciales para ganar terreno en la grilla de salida y pelear por ingresar en la zona de puntos.
La sanción a Piastri fue confirmada luego de que McLaren decidiera instalar un nuevo motor de combustión interna en su monoplaza debido a fallas de confiabilidad detectadas en las carreras previas. Al haber superado el cupo máximo de componentes autorizados por el reglamento para la temporada, la categoría aplicó automáticamente el recargo en la grilla. La escudería británica aceptó el castigo en el trazado urbano de Nevada por razones estratégicas, al considerar que sus largas rectas y sectores de sobrepaso le brindan al australiano mejores posibilidades de remontar mientras combate con Red Bull por el tercer puesto del Campeonato de Constructores.
Este escenario reglamentario favorece de manera directa a Colapinto. Durante el campeonato, el Alpine del argentino y el McLaren de Piastri han mostrado un rendimiento similar en la búsqueda por superar la Q2. Por esa razón, al ser sancionado con diez posiciones de retraso respecto del lugar que obtenga en la clasificación, Piastri cederá un puesto en la largada a todos los competidores que se ubiquen detrás de él, lo que le abre una ventana favorable al piloto oriundo de Pilar.
A la penalización ajena se suma un beneficio técnico propio dentro del equipo Alpine. Tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly estrenarán en Las Vegas una versión actualizada del turbo en sus unidades de potencia Mercedes. Como ambos conductores se encuentran dentro del margen de piezas permitidas para el año, el desarrollo se incorporará al auto sin generar ninguna sanción en la parrilla de salida.
El frío en el Strip de Las Vegas y el margen para la zona media
Junto con las novedades de la grilla y el motor, las condiciones climáticas del circuito callejero del Strip jugarán un papel crucial. En las tandas nocturnas se prevén temperaturas por debajo de los diez grados centígrados, un factor poco habitual que altera de forma drástica el funcionamiento y la ventana de temperatura idónea de los neumáticos.
"Es un circuito diferente, muy particular en comparación con el resto del año. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito y el asfalto hacen que sea como empezar desde cero", explicó Colapinto sobre el reto en la pista estadounidense. El argentino remarcó que estos autos y neumáticos son extremadamente sensibles cuando trabajan fuera de la temperatura adecuada, pero enfatizó que esa paridad e incertidumbre térmica suele generar oportunidades aprovechables para las escuderías de la zona media.
El objetivo de Alpine en este tramo final del certamen es continuar sumando unidades y mantener motivado a todo el personal técnico, a pesar de la distancia de 45 puntos que lo separa de Racing Bulls en la disputa por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.
En paralelo con las exigencias del fin de semana, Colapinto reveló que ya realizó ensayos en el simulador sobre desarrollos del monoplaza para 2027, observando avances en la predecibilidad del coche que aspiran a corregir los problemas de balance identificados en la presente campaña.
Días y horarios para seguir a Franco Colapinto en la Argentina
La actividad oficial del Gran Premio de Las Vegas en horario argentino comenzará el jueves 19 de noviembre con la Práctica Libre 1 a las 21:30. La acción continuará el viernes 20 con la Práctica Libre 2 a la 1:00 y la Práctica Libre 3 a las 21:30. La sesión de clasificación se disputará el sábado 21 a la 1:00, en tanto que la carrera dominical se pondrá en marcha el 22 de noviembre a la 1:00.