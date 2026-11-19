La sanción a Piastri fue confirmada luego de que McLaren decidiera instalar un nuevo motor de combustión interna en su monoplaza debido a fallas de confiabilidad detectadas en las carreras previas. Al haber superado el cupo máximo de componentes autorizados por el reglamento para la temporada, la categoría aplicó automáticamente el recargo en la grilla. La escudería británica aceptó el castigo en el trazado urbano de Nevada por razones estratégicas, al considerar que sus largas rectas y sectores de sobrepaso le brindan al australiano mejores posibilidades de remontar mientras combate con Red Bull por el tercer puesto del Campeonato de Constructores.