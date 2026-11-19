Somos Así, la serie de Nadie Dice Nada: una comedia fresca sobre la amistad y el desafío de ser adultos
La nueva ficción reúne a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y otras figuras de Nadie Dice Nada en una comedia sobre la amistad, los vínculos y las contradicciones de la adultez. Tiene ocho capítulos y ya está disponible en Disney+.
Resumen para apurados
- El equipo de Nadie Dice Nada estrenó en Disney+ la comedia Somos Así, una serie de ocho episodios encabezada por Nico Occhiato sobre los desafíos y contradicciones de la adultez.
- Nacido del canal de streaming Luzu TV, el proyecto traslada la química del elenco a una sitcom ficcional que incluye participaciones especiales de actores como Oscar Martínez.
- La producción consolida el salto de figuras del streaming hacia plataformas globales, abriendo camino a nuevos formatos para creadores de contenido digital en la ficción regional.
¿Qué pasa cuando llegamos a los treinta o los cuarenta y todavía sentimos que estamos improvisando? Esa es la pregunta que funciona como punto de partida de Somos Así, la nueva serie protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, que se puede ver exclusivamente a través de Hulu en Disney+.
Con el sello de los integrantes del streaming Nadie Dice Nada, la producción propone una comedia sobre la amistad, los vínculos y las contradicciones de una generación que intenta encontrar su lugar en el mundo adulto. Sin embargo, la sorpresa está en que no se limita a trasladar la popularidad de sus protagonistas del streaming a la ficción: construye una identidad propia, con humor, ritmo y personajes con los que resulta fácil identificarse.
De qué trata Somos Así, la nueva serie de Nico Occhiato y Flor Jazmín
La historia toma como eje las relaciones de amistad y las situaciones cotidianas que aparecen cuando la adultez deja de ser una promesa para convertirse en una realidad llena de contradicciones.
Durante mucho tiempo, los treinta fueron presentados como una edad en la que todo debía estar encaminado: trabajo estable, pareja, independencia y proyectos definidos. Pero la realidad suele ser bastante menos ordenada. A veces, llegar a esa etapa significa encontrarse con más preguntas que respuestas, una sensación que tampoco desaparece necesariamente al cumplir cuarenta.
Somos Así juega precisamente con esa idea. Se ríe de las inseguridades, los problemas cotidianos, las relaciones y la permanente sensación de estar improvisando, incluso cuando parece que los demás tienen todo bajo control.
La serie encuentra en esa mirada un terreno ideal para construir una comedia cercana, que combina situaciones absurdas con momentos reconocibles para cualquier espectador.
Cómo son las actuaciones y quiénes integran el elenco
Uno de los puntos fuertes de la producción es la química entre sus protagonistas. Momi Giardina y Martín Garabal llevan buena parte del peso humorístico, con interpretaciones que funcionan especialmente bien dentro del formato de sitcom.
Santi Talledo, por su parte, ocupa un lugar importante como nexo entre los distintos personajes y aporta matices a la historia. Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato también se desenvuelven con naturalidad, sin caer en actuaciones exageradas.
En el caso de Occhiato, su desempeño puede sorprender a quienes no lo asocian con el mundo de la actuación. Sin embargo, logra integrarse al conjunto y sostener su personaje sin que su trayectoria como conductor y figura del streaming se imponga sobre la ficción.
La serie también cuenta con participaciones especiales de figuras reconocidas. Oscar Martínez y Graciela Stefani interpretan a los padres del personaje de Occhiato.
El elenco se completa con Maite Lanata, Sofi Morandi, Olivia Nuss, Andrés Gil, Juli Poggio, Diego Castro, Evitta Luna, Marcos Giles, Marixa Balli, Lucas Spadafora y Marina Bellati. También participan Pedro Colleta, Cecilia Maresca, Tomás Limansky y Paula Carruega.
Cuántos capítulos tiene Somos Así y dónde se puede ver
La producción está integrada por ocho episodios de aproximadamente 20 minutos cada uno, una duración que permite avanzar rápidamente por la historia y convierte a la serie en una buena alternativa para quienes buscan una comedia liviana para ver en poco tiempo. Somos Así está disponible exclusivamente a través de Hulu en Disney+.
Para quienes siguen el recorrido de los integrantes de LUZU, la ficción incluye guiños y referencias que aparecen a lo largo de los episodios. De todos modos, no hace falta conocer previamente Nadie Dice Nada para disfrutar de la propuesta: la historia tiene suficiente personalidad para atraer también a quienes se acercan por primera vez a este grupo de amigos.
Durante la presentación realizada en el Teatro Ópera, Nico Occhiato destacó el significado del proyecto y la posibilidad de explorar un formato diferente junto a sus compañeros.
"Para nosotros esto es mucho más que estrenar una serie. Es animarnos a hacer algo completamente nuevo, pero sin perder lo que somos", expresó. También recordó los comienzos de LUZU como un proyecto nacido de un grupo de amigos con ganas de crear contenidos juntos y celebró la posibilidad de trabajar con Disney.
Una comedia que sorprende y se anima a salir del streaming
La mayor virtud de Somos Así es que no depende exclusivamente de la popularidad de sus protagonistas. Si bien quienes conocen sus recorridos encontrarán referencias y guiños a lo largo de los capítulos, la serie consigue sostenerse por sus propios méritos.
Es una producción cuidada, fresca y con una identidad definida. Las actuaciones resultan naturales, el humor funciona y la duración de los episodios permite disfrutarla sin que la historia se vuelva extensa.
Mi recomendación es darle una oportunidad y dejar de lado los prejuicios sobre quiénes están delante de cámara. Es una comedia que invita a reírse de las propias contradicciones y a reconocerse en situaciones que, aunque llevadas al absurdo, forman parte de la vida cotidiana. Además, Ángela Torres interpreta una reversión de Pasos al Costado, la icónica canción de Turf que funciona como cortina musical de la serie.