Con el sello de los integrantes del streaming Nadie Dice Nada, la producción propone una comedia sobre la amistad, los vínculos y las contradicciones de una generación que intenta encontrar su lugar en el mundo adulto. Sin embargo, la sorpresa está en que no se limita a trasladar la popularidad de sus protagonistas del streaming a la ficción: construye una identidad propia, con humor, ritmo y personajes con los que resulta fácil identificarse.