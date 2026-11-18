Netflix: la película española con Luis Zahera que se convirtió en la más vista del mundo
El thriller Colisión, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, alcanzó el primer puesto del ranking mundial de la plataforma. Con una historia de robos, traiciones y conflictos personales, se convirtió en uno de los grandes fenómenos del momento.
Resumen para apurados
- El thriller español Colisión, protagonizado por Luis Zahera, se convirtió en la película más vista del mundo en Netflix esta semana tras cautivar con su trama de crimen y tensión.
- El filme de Daniel Sánchez Arévalo narra un asalto bancario fallido en 2013. Zahera consolida su vínculo con Netflix tras su anterior éxito protagónico en la serie Animal.
- El éxito ratifica el alcance global del cine español y afianza la carrera internacional de Luis Zahera como una de las figuras más convocantes en los catálogos de streaming.
Netflix encontró un nuevo éxito internacional en una producción española. Se trata de Colisión, una película protagonizada por Luis Zahera que logró escalar hasta el primer puesto del ranking mundial de los títulos más vistos de la plataforma.
El fenómeno volvió a poner en primer plano al reconocido actor gallego, que en los últimos años consiguió consolidar su presencia entre las figuras más destacadas del audiovisual español. Esta vez, su participación en un thriller cargado de tensión, conflictos y situaciones límite despertó el interés de espectadores de distintos países.
Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, la película combina una historia criminal con un trasfondo social atravesado por la crisis habitacional. La trama comienza con un asalto bancario que, lejos de desarrollarse según lo planeado, termina desencadenando una serie de acontecimientos inesperados.
De qué trata Colisión, la película de Netflix
La historia de Colisión se desarrolla en España, en 2013, en un contexto marcado por las dificultades económicas y la crisis de la vivienda.
El punto de partida es el asalto a un banco organizado por una banda de delincuentes. Lo que parece ser un golpe cuidadosamente preparado se transforma en una pesadilla cuando un accidente automovilístico altera por completo los planes.
A partir de ese momento, comienzan a salir a la luz secretos, enfrentamientos y traiciones que estaban ocultos desde mucho antes del robo. Los integrantes de la banda deberán enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones mientras la tensión crece y la situación se vuelve cada vez más difícil de controlar.
La sinopsis oficial de Netflix resume el argumento de la siguiente manera: “España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo”.
Con una narración coral y personajes atravesados por sus propios conflictos, el filme construye un thriller en el que nada resulta exactamente como parece.
Luis Zahera, otra vez entre los protagonistas de Netflix
El éxito de Colisión también representa un nuevo impulso para Luis Zahera, uno de los intérpretes españoles más reconocidos de los últimos años.
El actor ya había ganado visibilidad dentro del catálogo de Netflix gracias a Animal, la serie que protagonizó y que consiguió una buena respuesta del público. Su trabajo volvió a despertar interés por su particular estilo interpretativo, caracterizado por la intensidad y la construcción de personajes de fuerte personalidad.
En esta oportunidad, comparte pantalla con un elenco de reconocidas figuras del cine español. La combinación de un reparto experimentado, una historia criminal y un relato atravesado por conflictos sociales contribuyó al atractivo de la producción.
Detrás del proyecto se encuentra Daniel Sánchez Arévalo, director que apostó por una historia con múltiples personajes y situaciones extremas para desarrollar un relato de suspenso.
Quiénes integran el elenco de Colisión
La película reúne a varios intérpretes destacados del cine español. El reparto principal está integrado por:
Luis Zahera.
Laia Costa.
Karra Elejalde.
Tamar Novas.
Álvaro Cervantes.
Lluís Homar.
Con su llegada al primer puesto del ranking mundial, Colisión se posicionó como una de las propuestas de suspenso más comentadas del momento en Netflix y volvió a demostrar el alcance internacional de las producciones españolas.