Resumen para apurados
- Anthropic debutó este jueves en el Nasdaq de Nueva York con una recaudación récord de U$S 79.400 millones para financiar su expansión global en inteligencia artificial.
- La firma colocó 956 millones de acciones a U$S83 y superó la marca histórica de SpaceX, en medio de un veloz aumento en sus ingresos tras ser fundada en 2021.
- El hito busca recuperar la confianza inversora en la tecnología, aunque resurgen advertencias regulatorias y dudas sobre la rentabilidad y seguridad de la IA.
Anthropic debutó este jueves en el Nasdaq de Nueva York con la mayor salida a bolsa jamás realizada. La empresa anunció el miércoles la colocación de 956 millones de acciones a U$S83 cada una. Con esa operación recaudará U$S79.400 millones y quedará valuada en U$S1,5 billones.
La cifra supera los U$S75.000 millones que recaudó en junio SpaceX, la compañía de Elon Musk, que en aquella ocasión alcanzó una valoración de U$S1,77 billones.
La fuerte demanda por los papeles de Anthropic dejó en segundo plano, por ahora, la preocupación de los mercados por el caso de presunto espionaje que provocó la renuncia del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y por el temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).
Nvidia, líder mundial de los chips, también invierte en Anthropic y en decenas de empresas del rubro.
“La salida a bolsa de Anthropic supone una importante victoria a corto plazo para el sector tecnológico y debería contribuir a recuperar parte de la confianza de los inversores”, afirmó Dan Ives, de Yorkville Ives & Co.
Una valoración menor a la esperada
Las primeras estimaciones ubicaban a la empresa en hasta U$S2 billones, pero fueron recortadas por la caída de las acciones tecnológicas en las últimas semanas. El mercado atraviesa fuertes oscilaciones y los inversores se preguntan si las enormes sumas destinadas a la IA tendrán retorno.
Anthropic, fundada hace cinco años, muestra un crecimiento exponencial. Sus ingresos llegaron a U$S17.000 millones en el tercer trimestre, frente a los U$S1.400 millones del mismo período del año anterior.
Gran parte proviene de clientes que pagan por usar sus modelos para programar. La compañía fue creada en 2021 por los hermanos Dario Amodei, director ejecutivo, y Daniela Amodei, presidenta, junto con otros colegas que dejaron OpenAI, la creadora de ChatGPT.
Los riesgos que la propia empresa reconoce
En el documento presentado para su salida a bolsa, Anthropic dedica un amplio espacio a los peligros de la IA, en línea con su apuesta por la seguridad. Allí advierte que los sistemas más avanzados “podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y utilizan de forma responsable”.
Claude, como sus competidores, genera temores por su capacidad para desestabilizar sociedades y reemplazar trabajadores.
La senadora demócrata Elizabeth Warren criticó la operación en un mensaje en X. Sostuvo que la empresa “no responde a las posibles amenazas que supondría para los ahorros destinados a la jubilación de los estadounidenses y para todo el sistema financiero si esta salida a bolsa saliera mal”.