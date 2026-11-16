Claude ahora puede revisar tus gastos bancarios y decirte cuánto podrías ahorrar
Anthropic presentó Personal Finance, una función que permite conectar cuentas bancarias y tarjetas para consultar movimientos, calcular ahorros y resolver dudas sobre el dinero. Por ahora, está disponible en Estados Unidos.
Resumen para apurados
- Anthropic lanzó en EE.UU. Personal Finance en su IA Claude, una función para conectar cuentas bancarias, analizar consumos y calcular ahorros mediante consultas directas.
- El sistema opera mediante la plataforma Plaid con permisos de solo lectura de movimientos recientes. La empresa asegura que no usa datos bancarios para entrenar a la IA.
- La función beta para planes de pago abre el camino a la gestión financiera con IA en el día a día, aunque su desembarco global y precisión analítica siguen en evaluación.
La inteligencia artificial suma cada vez más herramientas para resolver cuestiones de la vida cotidiana. Ahora, Claude también quiere meterse en el bolsillo de sus usuarios: Anthropic lanzó Personal Finance, una función que permite vincular cuentas bancarias y tarjetas para analizar gastos, conocer hábitos de consumo y recibir orientación sobre el ahorro.
La herramienta busca simplificar tareas que muchas personas hacen por su cuenta, como revisar movimientos, comparar gastos mensuales o calcular cuánto dinero podrían guardar. A través de preguntas escritas en lenguaje cotidiano, los usuarios pueden consultar información de sus propias cuentas sin tener que revisar cada aplicación bancaria.
Qué se puede consultar con personal finance
Entre los ejemplos que compartió Anthropic aparecen preguntas como “¿Puedo permitirme un viaje esta primavera?”, “¿Cuánto podría ahorrar cada mes?” o “¿Este gasto es más alto de lo habitual?”.
También permite consultar conceptos financieros. Por ejemplo, se le puede preguntar qué significa la TAE y cuánto costaron los intereses durante el año.
Para ofrecer estas respuestas, Claude accede a los datos bancarios mediante Plaid, una plataforma que conecta entidades financieras con aplicaciones y servicios digitales. El usuario debe iniciar sesión en su banco, aceptar las condiciones y autorizar el acceso.
La empresa aclara que el permiso es de solo lectura: Claude puede consultar saldos, límites de crédito y movimientos, pero no puede transferir dinero, administrar cuentas ni realizar inversiones. También puede acceder al nombre del banco, los últimos cuatro dígitos de cada cuenta y hasta dos años de historial de transacciones.
Privacidad y disponibilidad: qué hay que saber
Anthropic asegura que las conversaciones de Personal Finance no se utilizan para entrenar sus modelos y que Claude no recibe ni solicita las contraseñas bancarias. Además, sostiene que la función no incluye publicidad ni recomendaciones patrocinadas de productos financieros.
La compañía también advierte que la IA puede cometer errores y recomienda verificar los datos importantes directamente en el banco. Personal Finance tampoco está diseñada para ofrecer asesoramiento sobre inversiones.
Por ahora, la herramienta funciona en versión beta en Estados Unidos y está disponible para los planes Pro, Max y Ultra. Todavía no hay una fecha confirmada para su llegada a otros países.
La novedad abre otra puerta para el uso de inteligencia artificial en la economía cotidiana. Para quienes buscan ordenar sus gastos, entender mejor sus consumos o planificar un ahorro, estas herramientas pueden convertirse en una ayuda, aunque revisar los números y tomar las decisiones finales seguirá siendo responsabilidad de cada usuario.