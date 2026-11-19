“Acá llegamos con el corazón dividido”, resumió el profesor de Geografía antes de que se conociera el resultado de la final de “Enseñame Tucumán”. Había acompañado a Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de sexto, y a Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de cuarto; y es el primer año que les daba clases a las cuatro.