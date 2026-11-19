Resumen para apurados
- El docente Mariano Bravo preparó a las dos duplas finalistas del certamen educativo 'Enseñame Tucumán', donde la Escuela Nougués venció a la Comercio N° 1.
- Bravo coordinó jornadas de estudio extracurricular y videollamadas con ambas parejas, que debieron compatibilizar la preparación con sus exámenes escolares.
- Tras la consagración de la Escuela Nougués, el docente anticipó que buscará inscribir y preparar a más duplas estudiantiles para la próxima edición del certamen.
En el medio de la mesa, Mariano Bravo estaba rodeado de gorritos verdes y rojos. El verde era de las chicas de sexto de la Escuela Juan Luis Nougués; el rojo, de las de cuarto de Comercio Nº 1. Él preparó a las dos parejas y ahora le tocaba verlas competir entre sí.
“Acá llegamos con el corazón dividido”, resumió el profesor de Geografía antes de que se conociera el resultado de la final de “Enseñame Tucumán”. Había acompañado a Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de sexto, y a Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de cuarto; y es el primer año que les daba clases a las cuatro.
Él las había anotado en el concurso a Lucia y Solana, pero después llegaron las noches de desvelo y los resúmenes para compartir. “Ellas en cualquier momento me podían mandar mensajes, hacíamos videollamadas tarde-noche, cuando se podía”, contó.
“Yo la verdad que no estaba nervioso hasta que llegué acá hoy”, admitió. Había dormido bien y, unas horas antes, les había mandado un mensaje a las chicas: que estuvieran tranquilas, que ya eran ganadoras y que disfrutaran, pasara lo que pasara.
La confianza y la vergüenza
Solana no quería anotarse. Lucía insistió hasta que consiguió un “vamos, vamos, te acompaño”, según recordó Mariano. La vergüenza pesaba, así que parte de la preparación también fue ayudarla a soltarse para venir al programa.
La timidez, eso sí, no le quitaba confianza. Cuando las inscribió, Solana le confesó: “Profe, yo sé que vamos a ganar, pero no sé si quiero porque me da vergüenza”.
Cada pareja había encontrado su manera de estudiar. Las de cuarto se repartieron los temas; las de sexto decidieron prepararlos juntas, aunque también reconocían sus fortalezas. Brisa, por ejemplo, tenía más memoria para los números. Mehilen ayudaba a bajar a tierra a su compañera. Para Mariano, las dos duplas se complementaban perfecto.
Mientras tanto, seguían las pruebas trimestrales y las muestras pedagógicas. Una de las chicas de sexto, además, se preparaba para un ingreso. Obviamente hubo momentos de frustración, de sentir que las horas no alcanzaban. Mariano recordó haberlas escuchado decir: “No llego, no llego”. Ahora estaban ahí, en la final, después de haberle encontrado la vuelta para llegar con todo.
Un profe, dos equipos
Mariano está en el sistema educativo desde 2018. Es del interior, vive en la capital y trabaja en cuatro escuelas. A esa rutina de ir de un lado a otro la llamó vida de “profesor ómnibus”.
También quiso dejar claro que la preparación había sido compartida. Mencionó a las profesoras de Historia Luján Enzinger y Liliana Colte y al coordinador de Ciencias Sociales Miguel Ávila, de la Comercio Nº 1. De la Nougués, destacó a Natalia Ledesma, también profesora de Historia, que había acompañado a las chicas junto con él.
“No tengo un pálpito ni siquiera”, reconoció cuando le preguntaron por el pronóstico de la final. Para el año que viene, eso sí, ya tenía una decisión tomada: volver a inscribir estudiantes. Quería que se animaran más parejas, desde la primera instancia en cada escuela. Primero había que ver cómo terminaba esa noche.
Ni siquiera habían organizado un festejo. “La copa no se toca hasta que no se sale campeón”, dijo. Después verían qué hacer.
Un poco más, ganaron las chicas de la Escuela Nougués. Pero antes de conocer el resultado, Mariano ya había repartido el reconocimiento entre sus cuatro alumnas: “Todo el mérito es de ellas. Uno está ahí acompañando siempre”.