VIDEO. Reviví la gran final de “Enseñame Tucumán”: la Escuela Juan Luis Nougués ganó el viaje a Villa Carlos Paz
Resumen para apurados
- Tres duplas estudiantiles compiten hoy a las 19 en LG Play en la final de "Enseñame Tucumán" para ganar un viaje a Carlos Paz para todo su curso.
- El certamen, organizado por LA GACETA y Educación, llega a su cierre tras meses de pruebas sobre historia y cultura divididas en tres bloques eliminatorios.
- La definición consagrará al curso ganador del viaje de egresados y consolida un certamen escolar clave para la integración educativa en la provincia.
La emoción se apoderó de los estudios de LG Play durante la gran final de “Enseñame Tucumán”. Después de varias instancias de preguntas y desafíos sobre historia, geografía, cultura y deporte, la Escuela Juan Luis Nougués se consagró ganadora del certamen y obtuvo el premio más esperado: un viaje a Villa Carlos Paz para el curso.
La definición se desarrolló desde las 19 y tuvo como protagonistas a tres parejas que representaron a cuarto, quinto y sexto año. Las finalistas fueron Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio Nº 1 General Manuel Belgrano; Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre; y Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Nº 248 Juan Luis Nougués.
Tres etapas para definir al equipo campeón
La última jornada estuvo dividida en tres bloques de competencia. En el primero, las parejas participaron de los juegos “¿Quién lo hizo?”, “Dato incorrecto” y “Recuerdo fotográfico”. La dupla que consiguió imponerse obtuvo el pase directo a la instancia decisiva.
Las otras dos tuvieron una oportunidad más en el segundo bloque, que incluyó los desafíos “Detectives de la Historia” y “Verdadero o Falso”. De allí surgió la segunda pareja clasificada para disputar el título.
La Escuela Juan Luis Nougués se quedó con el viaje
En el tramo final, las dos duplas clasificadas volvieron a enfrentarse en una nueva versión de “¿Quién lo hizo?”. Esta vez, debieron responder tres preguntas de manera simultánea y utilizar pizarras para definir sus respuestas.
Tras superar los distintos desafíos, Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, representantes de la Escuela Juan Luis Nougués, se quedaron con la victoria y el premio mayor: el viaje a Villa Carlos Paz para su curso.
La jornada estuvo conducida por Carolina Servetto y Matías Auad, quienes acompañaron a los estudiantes durante el cierre de una competencia que reunió a instituciones educativas de distintos puntos de Tucumán.