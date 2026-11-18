La emoción se apoderó de los estudios de LG Play durante la gran final de “Enseñame Tucumán”. Después de varias instancias de preguntas y desafíos sobre historia, geografía, cultura y deporte, la Escuela Juan Luis Nougués se consagró ganadora del certamen y obtuvo el premio más esperado: un viaje a Villa Carlos Paz para el curso.