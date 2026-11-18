Resumen para apurados
- Éver Banega anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años durante la Copa Potrero en Buenos Aires para dar inicio a una nueva etapa personal fuera de las canchas.
- Con 19 años de trayectoria, el volante brilló en Boca, Sevilla y la Selección Argentina, logrando títulos como la Copa Libertadores, el oro olímpico en 2008 y tres Europa League.
- Tras su paso final por Defensa y Justicia, el mediocampista descartó ser entrenador o jugar con Messi en Miami, y confirmó que se enfocará en la práctica del golf.
Éver Banega confirmó que se retira del fútbol profesional a los 38 años. El exvolante de Boca, Sevilla y la Selección tomó la decisión mientras jugaba la Copa Potrero, el torneo de fútbol amateur que se disputa en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, donde integra el equipo Argentina Streamers.
En una entrevista con José "Pepe" Chatruc para ESPN, fue contundente. "Ya está confirmado 100% que me retiro. Ayer dije 80/20 pero hoy jugando dije: 'Ya está, esto no es para mí'", contó. Y agregó: "Hay que disfrutar de otras cosas, una nueva etapa en la vida".
Tampoco dejó dudas sobre lo que viene: por ahora descartó ser entrenador y contó que se dedicará al golf. "Por ahora técnico no, pero sí golf", explicó. Y ante la posibilidad de un llamado de Lionel Messi para sumarse a Inter Miami, respondió: "Ya está decidido que no. No me muevo más, ya está".
Una carrera de 19 años
Banega debutó en Boca en 2007, año en que integró el plantel que ganó la Copa Libertadores. Con apenas 19 años se fue a Valencia, donde ganó la Copa del Rey en su primera temporada; pasó a préstamo por Atlético de Madrid y luego fue titular durante cinco temporadas.
Su mejor etapa fue en Sevilla, con más de 200 partidos, 28 goles, 37 asistencias y tres Europa League. También tuvo un paso por Inter de Milán, jugó en Al Shabab, de Arabia Saudita, y tuvo dos etapas en Newell's. Su último club fue Defensa y Justicia, donde disputó 11 partidos en 2026 antes de rescindir su contrato.
Con la Selección ganó el Mundial Sub 20 de 2007 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En la mayor sumó 65 partidos y jugó el Mundial de Rusia 2018.