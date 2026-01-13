Mercado de pases: Banega firmó en Defensa y Cóccaro llegó a Newell’s

El fútbol argentino vivió un martes de definiciones con dos movimientos de peso. Por un lado, Defensa y Justicia oficializó la llegada de Éver Banega, mientras que Newell’s cerró la incorporación del uruguayo Matías Cóccaro, uno de los delanteros más codiciados de este receso.
Banega, el nuevo conductor del "Halcón"
A los 37 años, Éver Banega fue presentado como el refuerzo estrella del equipo de Mariano Soso. Tras su salida de Newell’s, el volante, que fue destacado en su video de presentación como el "socio de Messi", vestirá su tercera camiseta en el país (tras sus pasos por Boca y el club rosarino).
Banega llega con un currículum envidiable que incluye pasos por Sevilla, Valencia, Inter de Milán y la selección argentina. Su arribo se suma a las incorporaciones de Rubén Botta, David Martínez y Elías Pereyra. El debut de Defensa será el próximo jueves 22 de enero ante Aldosivi en Mar del Plata.
El "Zorro" es de la Lepra
Casi en simultáneo, Newell's anunció la firma de Matías Cóccaro hasta diciembre de 2028. El delantero uruguayo, de gran paso por Huracán, regresa al país tras sus experiencias en Montreal Impact, de la MLS, y Atlas de México.
"Quería volver a ese sentimiento que se vive acá. Que los entrenadores me hayan llamado fue clave para tomar la decisión", confesó el atacante, quien también era pretendido por Gimnasia de La Plata y el propio "Globo".
Con la llegada de Cóccaro, la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez suma una pieza clave para el ataque. Newell's, que ya incorporó a jugadores como Gabriel Arias y Michael Hoyos, debutará en el Torneo Apertura el viernes 23 de enero visitando a Talleres en Córdoba.