Mercado de pases: Banega firmó en Defensa y Cóccaro llegó a Newell’s

Banega, el nuevo conductor del "Halcón"

A los 37 años, Éver Banega fue presentado como el refuerzo estrella del equipo de Mariano Soso. Tras su salida de Newell’s, el volante, que fue destacado en su video de presentación como el "socio de Messi", vestirá su tercera camiseta en el país (tras sus pasos por Boca y el club rosarino).