En julio, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, había anticipado que la ubicación final en la tabla podría definir cruces en un futuro certamen con selecciones europeas. "Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos", dijo entonces.