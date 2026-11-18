Resumen para apurados
- Ignacio Alonso, titular de la AUF, reveló que las Eliminatorias 2030 en Sudamérica tendrían formato de Liga de Naciones con título en juego, pues tres países ya están clasificados.
- Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados como sedes del 2030; el nuevo formato busca dar competitividad a los diez países mientras Conmebol define el reglamento final.
- La tabla final clasificaría a cruces contra seleccionados europeos y otorgaría tres cupos y medio directos, a la espera de un posible aumento del Mundial a 64 participantes.
Las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 tendrían un formato nuevo, inspirado en la Liga de Naciones de Europa. Así lo adelantó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien aseguró que la competencia ofrecerá, además de plazas mundialistas, un título para las selecciones participantes.
El dirigente habló con Carve Deportiva antes del amistoso entre Uruguay y República Dominicana. "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión, con vistas de que tenemos una Eliminatoria que comienza dentro de pocos meses, que va a ser en formato diferente, formato de Liga de Naciones, así que vamos a ir por un título", expresó.
Sus palabras abrieron interrogantes, ya que la Conmebol todavía no comunicó un reglamento oficial ni precisó si se mantendrá el sistema de todos contra todos, si habrá grupos o fases finales. En Europa, la Liga de Naciones incluye categorías, ascensos, descensos y una fase final, pero Sudamérica cuenta con solo diez seleccionados, por lo que cualquier adaptación requerirá un diseño propio.
Por qué cambiaría el formato
La clave está en que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2030 como coanfitriones, en el centenario de la primera Copa del Mundo. Un torneo con título en juego evitaría que esos equipos disputen partidos sin consecuencias deportivas y mantendría incentivos para las diez asociaciones.
En julio, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, había anticipado que la ubicación final en la tabla podría definir cruces en un futuro certamen con selecciones europeas. "Las Eliminatorias todos las vamos a jugar. Nosotros estamos clasificados, pero todos las vamos a jugar por una posición para un futuro torneo que vamos a jugar con los europeos", dijo entonces.
Según Harrison, las Eliminatorias otorgarían "tres cupos y medio" para las siete selecciones restantes, aunque la cifra podría cambiar si prospera la propuesta de ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 equipos, una iniciativa que impulsa Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.