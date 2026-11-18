Después de cerrar 2026 con una goleada, la selección argentina ya empieza a mirar hacia 2027. Será el primer año completo sin Lionel Messi y con Lionel Scaloni ratificado hasta el Mundial 2030. La consolidación de jóvenes como Nicolás Paz, Agustín Giay y Máximo Perrone será uno de los ejes del recambio. Scaloni también buscará afianzar una base de cara a la Copa América 2028.