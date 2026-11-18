Resumen para apurados
- La selección argentina de Lionel Scaloni proyecta jugar hasta diez partidos en 2027 en las ventanas FIFA para iniciar su recambio generacional tras la era de Lionel Messi.
- Con Scaloni ratificado hasta 2030, el calendario incluye un posible clásico ante Brasil, la postergada Finalissima con España y el comienzo del nuevo formato de Eliminatorias.
- El plan apunta a consolidar a jóvenes figuras como Paz, Giay y Perrone para armar la base competitiva de cara a la Copa América 2028 y la Copa del Mundo de 2030.
Después de cerrar 2026 con una goleada, la selección argentina ya empieza a mirar hacia 2027. Será el primer año completo sin Lionel Messi y con Lionel Scaloni ratificado hasta el Mundial 2030. La consolidación de jóvenes como Nicolás Paz, Agustín Giay y Máximo Perrone será uno de los ejes del recambio. Scaloni también buscará afianzar una base de cara a la Copa América 2028.
La FIFA estableció cuatro ventanas internacionales: del 22 al 30 de marzo, del 7 al 15 de junio, del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre. Entre todas, el equipo podrá disputar hasta 10 partidos, aunque todavía no hay rivales confirmados.
Una posibilidad para comenzar el año es un amistoso ante Brasil. Las federaciones mantienen conversaciones para reeditar un clásico que no se juega con ese carácter desde 2019, cuando Argentina ganó 1-0 con un gol de Messi.
También se espera que vuelvan las Eliminatorias sudamericanas, cuyo inicio podría fijarse en junio o septiembre. Aunque Argentina ya tiene asegurado un lugar en el Mundial 2030 por ser una de las sedes, participará del certamen. Conmebol analiza cambiar el formato por otro inspirado en la Nations League, con un título en juego.
La Finalissima ante España, cancelada en marzo de este año, sigue sin nueva fecha. Además, el seleccionado europeo tiene ocupada la ventana de marzo de 2027 con los cuartos de final de la Nations League.