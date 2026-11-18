La última edición, en la Usina del Arte, consagró a Agustín Canapino con el Olimpia de Oro, tras una temporada en la que ganó los campeonatos de TC, TC Pick Up y TC2000. Aquella noche, el Olimpia Infinito a Maradona fue recibido por sus hijas, Dalma y Gianinna, y el tirador tucumano Joaquín Cisneros estuvo entre los nominados, aunque se quedó sin premio.