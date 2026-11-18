Resumen para apurados
- El Círculo de Periodistas Deportivos celebrará los Premios Olimpia el 21 de diciembre en Tango Porteño para distinguir a los mejores atletas del año en 44 disciplinas.
- Entregados desde 1954 e inaugurados por Fangio, los galardones mantendrán las ternas de esports y el Premio Inspiración, tras la edición anterior liderada por Agustín Canapino.
- La ceremonia ratifica su estatus como la máxima distinción deportiva del país, proyectando el reconocimiento a figuras consagradas y a nuevas promesas en la escena nacional.
El Círculo de Periodistas Deportivos confirmó que los Premios Olimpia celebrarán su 73ª edición el lunes 21 de diciembre en Tango Porteño. La ceremonia, considerada el máximo reconocimiento del deporte argentino, distinguirá a los atletas más destacados del año en 44 disciplinas.
La edición 2026 mantendrá a los esports dentro del cuadro de premiaciones y volverá a entregar el "Premio Inspiración", que reconoce historias de superación en el ámbito deportivo. La gala estará organizada por Torneos y será transmitida por TyC Sports.
Desde la organización destacaron el valor de la ceremonia. "Los Premios Olimpia representan mucho más que una entrega de reconocimientos, son una celebración del esfuerzo, la perseverancia y las historias que inspiran a millones de argentinos", afirmó Leonardo De Pinto, director de producción y contenidos de Torneos.
Una tradición que empezó con Fangio
Los premios se entregan de manera ininterrumpida desde 1954, cuando Juan Manuel Fangio recibió la primera estatuilla en la categoría que hoy se conoce como Olimpia de Oro. Hasta 1969 se otorgaba un único galardón; desde 1970 se sumaron los Olimpia de Plata para los mejores de cada disciplina, y en 2022 se incorporó el Olimpia de Brillantes, que distingue trayectorias.
Entre los ganadores del Oro figuran Carlos Monzón, Guillermo Vilas, Diego Maradona, Gabriela Sabatini, Emanuel Ginóbili, Juan Martín Del Potro y Lionel Messi, el máximo ganador con cuatro distinciones (2011, 2021, 2022 y 2023). En 2024, el premio fue compartido por Franco Colapinto y Emiliano Martínez.
La última edición, en la Usina del Arte, consagró a Agustín Canapino con el Olimpia de Oro, tras una temporada en la que ganó los campeonatos de TC, TC Pick Up y TC2000. Aquella noche, el Olimpia Infinito a Maradona fue recibido por sus hijas, Dalma y Gianinna, y el tirador tucumano Joaquín Cisneros estuvo entre los nominados, aunque se quedó sin premio.