Agustín Canapino se alzó con el Olimpia de Oro y el tirador tucumano Joaquín Cisneros se quedó sin premio

En la gala desarrollada en La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, se entregaron los prestigiosos Premios Olimpia.
La ceremonia que se realiza desde 1954 tuvo un capítulo más. El gran ganador de la noche fue Agustín Canapino. El oriundo de Arrecifes se alzó con la estatuilla de automovilismo y al final de la noche fue elegido como el mejor de todos, ganando así por segunda vez en su carrera el Olimpia de Oro. Canapino logró un hecho inédito al consagrarse campeón en tres categorías nacionales en el mismo año: obtuvo su quinto título en el Turismo Carretera, se impuso en el TC Pick Up y también en el TC 2000.
Otro de los momentos destacados de la noche fue la definición de la terna de fútbol. Ángel Di María se impuso sobre Lautaro Martínez y Leandro Paredes; además, “Fideo” subió a recibir una distinción especial para la selección argentina (lo hizo acompañado por Claudio “Chiqui” Tapia).
Tucumán esta vez no pudo
La esperanza de nuestra provincia estaba puesta en el tirador Joaquín Cisneros, recientemente distinguido en la Fiesta del Deporte de LA GACETA. Pero el representante tucumano cayó en su terna frente al catamarqueño Julián Gutiérrez.
De esta manera, la última estatuilla que vino a nuestra provincia continúa siendo la obtenida en 2021 por Gonzalo Navarro, en Karate.
Las menciones especiales, entre lo más emocionante de la noche
El Círculo de Periodistas Deportivos, organizador de la fiesta, entregó dos distinciones honoríficas que emocionaron a todos.
Una, el Olimpia de Brillantes, fue para Santiago González, único sobreviviente del Mundial de Básquet de 1950, ganado por Argentina. El ex basquetbolista, de 100 años, accedió con ayuda al escenario y saludó a todo el recinto, que lo aplaudió de pie.
Y luego fue el momento del Olimpia Infinito, para Diego Armando Maradona. Lo recibieron sus hijas Dalma y Giannina, que leyeron un emotivo discurso y pidieron justicia por su padre.
Todos los ganadores:
Ajedrez: Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez
Atletismo: Florencia Borelli
Automovilismo: Agustín Canapino
Básquetbol: Facundo Campazzo
Billar: Valentino Oliveto
Bochas: Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala
Cestoball: Santiago Díaz
Ciclismo: Julieta Benedetti
Deportes de Invierno: Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic
Esquí Náutico: Eugenia De Armas
Esgrima: Isabel Di Tella
Esports: Leviatán
Fútbol: Ángel Di María
Futsal: Juan Cruz Freijo
Gimnasia: Julieta Lucas
Golf: Ángel Cabrera
Handball: Diego Simonet
Hockey sobre Césped: Tomás Santiago
Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto
Karate: Juan Ignacio Gallardo
Lucha: Agustín Destribats
Motociclismo: Valentín Perrone
Natación: Agostina Hein
Padel: Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff
Patín: Facundo Nieva Biza
Pato: Justo Bermúdez
Pelota: Facundo Andreasen
Polo: Adolfo Cambiaso (n)
Remo: Santino Menín
Rugby: Santiago Carreras
Softbol: Luciano Biondi
Taekwondo: Ignacio Espíndola
Tenis: Horacio Zeballos
Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes
Tiro: Julián Gutiérrez
Turf: Francisco Goncalves
Vóleibol: Agustín Loser
Yachting: Catalina Turienzo