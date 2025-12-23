Secciones
Agustín Canapino se alzó con el Olimpia de Oro y el tirador tucumano Joaquín Cisneros se quedó sin premio

En la tradicional ceremonia, el multicampeón del TC consiguió el máximo galardón, luego de un año récord donde ganó una Triple Corona, logro nunca antes conseguido. En tiro, el ganador fue el catamarqueño Julián Gutiérrez.

REY DE LA NOCHE: Agustín Canapino superó a Franco Colapinto en su terna, y luego fue consagrado como el mejor entre todas las disciplinas por segunda vez en su carrera.
Hace 3 Hs

En la gala desarrollada en La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, se entregaron los prestigiosos Premios Olimpia

La ceremonia que se realiza desde 1954 tuvo un capítulo más. El gran ganador de la noche fue Agustín Canapino. El oriundo de Arrecifes se alzó con la estatuilla de automovilismo y al final de la noche fue elegido como el mejor de todos, ganando así por segunda vez en su carrera el Olimpia de Oro. Canapino logró un hecho inédito al consagrarse campeón en tres categorías nacionales en el mismo año: obtuvo su quinto título en el Turismo Carretera, se impuso en el TC Pick Up y también en el TC 2000.

Otro de los momentos destacados de la noche fue la definición de la terna de fútbol. Ángel Di María se impuso sobre Lautaro Martínez y Leandro Paredes; además, “Fideo” subió a recibir una distinción especial para la selección argentina (lo hizo acompañado por Claudio “Chiqui” Tapia).

Tucumán esta vez no pudo

La esperanza de nuestra provincia estaba puesta en el tirador Joaquín Cisneros, recientemente distinguido en la Fiesta del Deporte de LA GACETA. Pero el representante tucumano cayó en su terna frente al catamarqueño Julián Gutiérrez.



De esta manera, la última estatuilla que vino a nuestra provincia continúa siendo la obtenida en 2021 por Gonzalo Navarro, en Karate.

Las menciones especiales, entre lo más emocionante de la noche

El Círculo de Periodistas Deportivos, organizador de la fiesta, entregó dos distinciones honoríficas que emocionaron a todos.

Una, el Olimpia de Brillantes, fue para Santiago González, único sobreviviente del Mundial de Básquet de 1950, ganado por Argentina. El ex basquetbolista, de 100 años, accedió con ayuda al escenario y saludó a todo el recinto, que lo aplaudió de pie.

Y luego fue el momento del Olimpia Infinito, para Diego Armando Maradona. Lo recibieron sus hijas Dalma y Giannina, que leyeron un emotivo discurso y pidieron justicia por su padre.


Todos los ganadores:

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Esports: Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo

Comentarios