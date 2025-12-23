Agustín Canapino se alzó con el Olimpia de Oro y el tirador tucumano Joaquín Cisneros se quedó sin premio

La ceremonia que se realiza desde 1954 tuvo un capítulo más. El gran ganador de la noche fue Agustín Canapino. El oriundo de Arrecifes se alzó con la estatuilla de automovilismo y al final de la noche fue elegido como el mejor de todos, ganando así por segunda vez en su carrera el Olimpia de Oro. Canapino logró un hecho inédito al consagrarse campeón en tres categorías nacionales en el mismo año: obtuvo su quinto título en el Turismo Carretera, se impuso en el TC Pick Up y también en el TC 2000.