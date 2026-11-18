El futuro de Franco Mastantuono comienza a generar movimientos en el fútbol europeo. Después de cerrar el 2026 con un doblete en la goleada 7-0 de la Selección argentina frente a Costa Rica, el exjugador de River quedó en el centro de las negociaciones entre la Fiorentina y el Real Madrid. El conjunto italiano pretende extender su préstamo por una temporada más, aunque la operación no será sencilla debido a las exigencias de la entidad española y al interés de otros equipos de la Serie A.