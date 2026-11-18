Franco Mastantuono, en la mira de tres gigantes de Italia: qué pasará con su futuro en la Fiorentina
Después de su doblete con la Selección argentina ante Costa Rica, el ex River vuelve a ser protagonista en el mercado europeo. Fiorentina quiere retenerlo, pero deberá negociar con el Real Madrid y superar una importante condición.
Resumen para apurados
- Fiorentina busca renovar el préstamo de Franco Mastantuono con Real Madrid, pero el club español exige clasificar a copas para autorizar la operación.
- Cedido para ganar rodaje, el ex River suma cuatro goles en 13 partidos y viene de consolidarse con un doblete con la Selección argentina ante Costa Rica.
- La compleja situación del club viola en la tabla favorece a Milan, Roma y Napoli, gigantes de la Serie A que pretenden fichar a la joya albiceleste.
El futuro de Franco Mastantuono comienza a generar movimientos en el fútbol europeo. Después de cerrar el 2026 con un doblete en la goleada 7-0 de la Selección argentina frente a Costa Rica, el exjugador de River quedó en el centro de las negociaciones entre la Fiorentina y el Real Madrid. El conjunto italiano pretende extender su préstamo por una temporada más, aunque la operación no será sencilla debido a las exigencias de la entidad española y al interés de otros equipos de la Serie A.
Mastantuono, cuyo pase pertenece al Real Madrid, llegó a Florencia con el objetivo de recuperar continuidad y protagonismo. Pese al irregular presente de la Fiorentina, el atacante argentino consiguió marcar cuatro goles en 13 partidos, números que despertaron el interés de varios clubes importantes.
La dirigencia italiana considera que el futbolista puede convertirse en una pieza importante de su proyecto deportivo y busca encontrar una fórmula que le permita retenerlo más allá de la actual temporada.
La condición del Real Madrid para que Mastantuono siga en Fiorentina
El acuerdo vigente entre ambos clubes no contempla una opción de compra. Por ese motivo, Fiorentina analiza presentar una propuesta que incluya la posibilidad de adquirir su pase, acompañada por una cláusula de recompra a favor del Real Madrid.
La intención es replicar un esquema similar al utilizado con Nico Paz en el Como, que permitiría al conjunto español conservar cierto control sobre el futuro del jugador.
En las negociaciones podría resultar determinante la buena relación entre Fabio Paratici, director deportivo de Fiorentina, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Sin embargo, existe un obstáculo importante. El club español exigiría que Fiorentina consiga la clasificación a una competencia internacional para autorizar la continuidad del argentino. Una condición difícil de cumplir, considerando que el equipo ocupa actualmente el 15° puesto de la Serie A.
Además, Milan, Roma y Napoli siguen de cerca la situación del ex River y podrían intentar incorporarlo si las conversaciones no llegan a buen puerto.
El doblete con Argentina que fortalece su presente
Mientras se define su futuro, Mastantuono encontró motivos para ilusionarse con la Selección argentina. En Córdoba ingresó durante el segundo tiempo en reemplazo de Nico Paz y convirtió los goles del 5-0 y el 7-0 frente a Costa Rica.
"Muy contento de poder entrar, de poder ayudar al equipo. De poder hacer los goles, de terminar el año con un triunfo así, en casa", expresó en diálogo con TyC Sports.
También destacó el acompañamiento de los referentes del plantel. "Seguimos la guía de Dibu, de Enzo, de Julián, de Alexis. Ellos han ganado todo con esta camiseta y siguen con las mismas ganas de siempre", aseguró.
"Yo me siento jugador de Selección. Lo hago con mucha ilusión, Argentina es lo máximo", completó.
Así, Mastantuono termina el año con una actuación que fortalece sus aspiraciones internacionales, mientras su futuro en Europa permanece abierto y varios clubes comienzan a posicionarse para quedarse con una de las grandes promesas del fútbol argentino.