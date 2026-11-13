Qué pasó con Hernán de "Mala Fama": gritos, un reclamo amoroso y un momento incómodo fuera de cámara
El cantante habría generado un momento de tensión en el estudio de Andy Kusnetzoff después de recordar una relación sentimental de su pasado. Según revelaron en Intrusos, su actual pareja, Berenice Lucrecia, intentó intervenir y luego mantuvo un fuerte entredicho con el músico durante un corte.
Resumen para apurados
- Hernán Coronel discutió con su pareja durante la grabación de PH tras recordar a un viejo amor en el estudio de Telefe, según revelaron en Intrusos.
- La mujer intentó interrumpir el rodaje pero fue frenada por el mánager del músico; luego confrontaron durante un corte ante la mirada de otros invitados.
- Resta ver si el conflicto afectará la emisión editada del sábado por Telefe, mientras el entorno del cantante busca minimizar lo ocurrido ante la prensa.
La grabación de PH, Podemos hablar volvió a quedar envuelta en una polémica. Esta vez, el protagonista fue Hernán Coronel, líder de Mala Fama y actual participante de MasterChef Celebrity, quien habría protagonizado una fuerte discusión con su pareja, Berenice Lucrecia, durante el rodaje del programa conducido por Andy Kusnetzoff.
La situación fue revelada este jueves en Intrusos, donde los panelistas reconstruyeron el episodio que se habría desencadenado a partir de un comentario del cantante sobre una relación sentimental anterior.
Según contaron en el ciclo de América TV, Coronel habló de un amor del pasado y lo describió como una relación muy importante en su vida. Sus palabras no habrían caído bien a Berenice, quien se encontraba detrás de cámaras siguiendo la grabación.
La tensión escaló cuando la mujer intentó interrumpir el programa para intervenir en la situación. Sin embargo, de acuerdo con el relato de los periodistas, el representante del músico no se lo permitió.
Qué pasó entre Hernán Coronel y su pareja durante la grabación de PH
Natalie Weber fue una de las encargadas de aportar detalles sobre el episodio. La panelista explicó que, aunque Berenice no llegó a intervenir durante la emisión, sí hubo un momento de confrontación cuando las cámaras dejaron de grabar.
"En un momento hubo un corte y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán", contó Weber al describir lo ocurrido en el estudio.
Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, quiso saber si el resto de los invitados había presenciado la situación. La respuesta fue afirmativa: el intercambio habría ocurrido ante la presencia de otras personas que participaban de la grabación.
Por su parte, Daniel Ambrosino también confirmó que la pareja del cantante había intentado intervenir, aunque el representante de Coronel habría evitado que lo hiciera.
El episodio generó interrogantes sobre la continuidad de la grabación y, especialmente, sobre qué parte del material terminará apareciendo en la emisión de este sábado por Telefe.
La respuesta del representante de Hernán Coronel
En medio de las repercusiones, Marcela Baños contó que intentó comunicarse con el entorno del músico para conocer su versión de los hechos.
La periodista explicó que Coronel se encontraba grabando MasterChef Celebrity y que pudo hablar con Gastón, su representante. Según relató, el manager buscó restarle importancia al episodio y aseguró que no había ocurrido nada grave.
"No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento", habría sido la respuesta que recibió Baños.
La conductora de Pasión de sábado planteó entonces la posibilidad de que desde el entorno del artista intentaran evitar que el conflicto siguiera creciendo o que su pareja quedara expuesta públicamente.
Mientras tanto, el programa de Andy Kusnetzoff se encontraba en proceso de edición. Por eso, todavía quedaba por conocer si el episodio tendrá alguna repercusión en el contenido que finalmente llegará a la pantalla.
Quién es Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama que llegó a MasterChef Celebrity
Hernán Coronel es el fundador y vocalista de Mala Fama, una de las bandas emblemáticas de la cumbia villera argentina. Nacido el 10 de marzo de 1978 en San Fernando, provincia de Buenos Aires, construyó una trayectoria de más de dos décadas dentro de la música tropical.
El grupo nació en 1998 y consiguió reconocimiento por sus canciones con humor, referencias a la vida cotidiana y un estilo que lo convirtió en una de las propuestas características del género.
En 2024, Coronel presentó LSM: La sagrada musiquera, un álbum de 14 canciones en el que exploró distintos sonidos, desde la cumbia y la música bailable hasta el rock y las baladas.
En los últimos meses, su incorporación a MasterChef Celebrity le permitió llegar a un público diferente y mostrar una faceta alejada de los escenarios musicales. Sin embargo, ahora su nombre volvió a instalarse en la agenda del espectáculo por un episodio que habría tenido lugar fuera de las cámaras, durante la grabación de PH.