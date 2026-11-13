Qué pasó con Hernán de "Mala Fama": gritos, un reclamo amoroso y un momento incómodo fuera de cámara

La grabación de PH, Podemos hablar volvió a quedar envuelta en una polémica. Esta vez, el protagonista fue Hernán Coronel, líder de Mala Fama y actual participante de MasterChef Celebrity, quien habría protagonizado una fuerte discusión con su pareja, Berenice Lucrecia, durante el rodaje del programa conducido por Andy Kusnetzoff.