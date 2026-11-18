La Selección cerró el 2026 con una contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba, en una noche que permitió observar a varios de los jóvenes que buscan consolidarse en el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, entre los futbolistas que no tuvieron participación apareció un nombre que llamó la atención: Valentín Barco. El exjugador de Boca no sumó minutos en ninguno de los dos amistosos de esta fecha FIFA, aunque su ausencia no estuvo relacionada con problemas físicos.