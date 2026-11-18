¿Por qué Valentín Barco no jugó ante Uruguay y Costa Rica? Los motivos de la decisión de Scaloni
El mediocampista no sumó minutos en los dos últimos amistosos de la Selección, pese a encontrarse en buenas condiciones físicas. La determinación respondió a una evaluación de alternativas por parte del cuerpo técnico.
Resumen para apurados
- En la última fecha FIFA en Córdoba, Lionel Scaloni no le dio minutos a Valentín Barco ante Uruguay y Costa Rica por una decisión táctica para evaluar variantes.
- En óptimo estado físico, Barco venía de sumar minutos en la ventana previa. El DT priorizó dar rodaje a otros juveniles como Máximo Perrone, Nico Paz y Mastantuono.
- La marginación no pone en duda su lugar en la renovación albiceleste; el futbolista buscará consolidarse y recuperar protagonismo de cara a las convocatorias de 2027.
La Selección cerró el 2026 con una contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba, en una noche que permitió observar a varios de los jóvenes que buscan consolidarse en el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, entre los futbolistas que no tuvieron participación apareció un nombre que llamó la atención: Valentín Barco. El exjugador de Boca no sumó minutos en ninguno de los dos amistosos de esta fecha FIFA, aunque su ausencia no estuvo relacionada con problemas físicos.
A diferencia de otros integrantes del plantel, el "Colo" se encontraba en perfectas condiciones para jugar tanto frente a Uruguay como ante Costa Rica. Su permanencia en el banco respondió exclusivamente a una decisión futbolística del entrenador, que aprovechó los encuentros para evaluar distintas alternativas en el mediocampo.
En ese sentido, Scaloni optó por darle rodaje a Máximo Perrone, quien puede desempeñarse en una zona similar a la de Barco. También buscó potenciar la participación de otros jóvenes, como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, protagonistas de la goleada en el estadio Mario Alberto Kempes.
Los antecedentes de Valentín Barco en la Selección
La falta de minutos representa un cambio respecto de la anterior ventana internacional. En aquella oportunidad, Barco había ingresado desde el banco de suplentes en los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, acumulando aproximadamente 67 minutos y aportando una asistencia.
Su participación había dejado señales positivas dentro del proceso de renovación que impulsa Scaloni, especialmente por su versatilidad para ocupar diferentes posiciones y su capacidad para intervenir en la construcción del juego.
De todas maneras, Barco no fue el único futbolista de campo que terminó esta fecha FIFA sin ingresar. Santiago Castro tampoco tuvo participación, mientras que Nicolás Tagliafico estuvo condicionado por dificultades físicas.
Un detalle ocurrido después del encuentro ante Costa Rica terminó de despejar cualquier especulación sobre una posible lesión del ex Boca. Una vez finalizado el partido, Barco permaneció sobre el césped del Kempes realizando pasadas físicas junto a Giuliano Simeone, una práctica habitual para los futbolistas que necesitan completar cargas de trabajo.
Así, la ausencia del "Colo" respondió a una elección puntual del cuerpo técnico y no necesariamente representa una pérdida de consideración dentro del seleccionado.
Con la mirada puesta en los próximos compromisos de 2027, Barco buscará recuperar protagonismo y aprovechar las oportunidades que aparezcan. Su capacidad para desempeñarse en diferentes sectores del campo sigue siendo una alternativa interesante para Scaloni, que continúa buscando las piezas adecuadas para consolidar la nueva generación de la Albiceleste.