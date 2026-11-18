La herencia de Messi y una nueva ilusión: quiénes lideran el recambio de la Selección
Después del 7-0 frente a Costa Rica en Córdoba, la "Albiceleste" cerró 2026 con señales alentadoras. Nico Paz y Franco Mastantuono encabezan el recambio, mientras que los campeones del mundo buscan transmitir su legado a los más jóvenes.
Resumen para apurados
- La Selección argentina goleó 7-0 a Costa Rica en Córdoba para cerrar el año 2026, iniciando un recambio generacional clave tras la era de Lionel Messi.
- Con dobletes de los jóvenes Nico Paz y Franco Mastantuono, el equipo de Lionel Scaloni combinó a nuevas promesas con la base de referentes consagrados.
- El plantel busca sostener la competitividad y la conexión con el público, asumiendo la responsabilidad colectiva de reemplazar el liderazgo futbolístico de Messi.
La herencia es demasiado pesada. Durante casi dos décadas, Lionel Messi fue el dueño del fútbol, de las ilusiones y de buena parte de las alegrías de la Selección. Su ausencia dejó un vacío que ningún futbolista podrá llenar individualmente. Sin embargo, el 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba, permitió descubrir que el futuro también puede resultar apasionante. La "Albiceleste" empieza a construir una nueva identidad, con jóvenes que piden protagonismo y referentes que todavía tienen mucho para ofrecer. El desafío ya no consiste en reemplazar a Messi, sino en demostrar que existe vida después de él.
Nico Paz parece haber entendido esa premisa mejor que nadie. Con apenas 22 años, el mediapunta del Como se convirtió en una de las grandes figuras del recambio. Su doblete frente a Costa Rica, primero con un zurdazo y después con un derechazo, confirmó su crecimiento. Además, alcanzó los cinco goles desde el Mundial y se transformó en el máximo artillero argentino de este nuevo ciclo.
Pero su mayor desafío excede los números. Sobre sus espaldas comienza a proyectarse la sombra de una camiseta que parece imposible de heredar: la número "10". Él, por ahora, prefiere escaparle a esa responsabilidad. "No pienso en eso. Yo lo que pienso es en disfrutar días como hoy, divertirme en el campo de juego. Es lo que más amo, jugar al fútbol", aseguró.
Su respuesta también explica parte de su fútbol. Paz juega con naturalidad, encuentra espacios donde otros encuentran rivales y tiene esa capacidad de transformar una jugada aparentemente inofensiva en una oportunidad de gol. Lionel Scaloni reconoce sus condiciones, aunque pretende evitar que las expectativas terminen convirtiéndose en una mochila. "Primero está el equipo, después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia y necesitó del equipo para ganar, ni hablar el resto", advirtió.
Una nueva generación que empieza a levantar la mano
El otro gran protagonista de la noche cordobesa fue Franco Mastantuono. Después de quedarse afuera del Mundial y atravesar un período irregular en Europa, el ex River encontró una oportunidad para reivindicarse. Ingresó por Paz y convirtió otros dos goles, una actuación que puede representar un punto de inflexión en su relación con la camiseta argentina.
"Yo me siento jugador de Selección. Lo hago con mucha ilusión, Argentina es lo máximo", afirmó. Pero también dejó una definición sobre el funcionamiento del grupo. "Seguimos la guía de 'Dibu', de Enzo, de Julián, de Alexis. Ellos han ganado todo con esta camiseta y siguen con las mismas ganas de siempre", destacó.
Allí aparece una de las principales fortalezas del proyecto. Argentina no necesita empezar desde cero. Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister constituyen una columna vertebral capaz de sostener el funcionamiento colectivo. A ellos se suman Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, representantes de una estructura que conoce el camino hacia la gloria.
La renovación también tiene otros nombres para seguir. Giuliano Simeone aporta intensidad y recorrido; Matías Soulé ofrece desequilibrio; Máximo Perrone busca consolidarse en el mediocampo; y Valentín Barco aparece como una alternativa versátil. Más atrás, futbolistas como Mariano Troilo y Aarón Anselmino representan nuevas posibilidades defensivas.
El desafío de sostener el amor
La continuidad de los referentes será determinante. Emiliano Martínez, que regresó después de una fractura de mandíbula y alcanzó los 47 partidos con la valla invicta, igualando el récord de Sergio Romero, resumió el objetivo colectivo. "Queremos volver a enamorar a esta gente. Al principio va a ser difícil, pero las ganas de seguir están", sostuvo.
Scaloni, sin embargo, introdujo un matiz. "No creo que sea volver a enamorar, porque sigue estando el amor. Tenemos que hacer que siga estando ese amor", explicó.
Quizás allí se encuentre la verdadera dimensión del desafío. La goleada frente a Costa Rica no garantiza nada. Tampoco borra las dificultades exhibidas contra Uruguay ni las heridas de un Mundial que terminó sin otra consagración. Pero ofrece argumentos para mirar hacia adelante.
La Selección ya no tendrá a Messi para resolver aquello que parecía imposible. Tendrá que aprender a distribuir responsabilidades, construir nuevas sociedades y encontrar otros caminos hacia el gol. Porque el legado más importante de aquella generación no fue solamente ganar. Fue convencer a millones de argentinos de que siempre valía la pena volver a creer. Y ahora les toca a otros sostener esa ilusión.