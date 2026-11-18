La herencia es demasiado pesada. Durante casi dos décadas, Lionel Messi fue el dueño del fútbol, de las ilusiones y de buena parte de las alegrías de la Selección. Su ausencia dejó un vacío que ningún futbolista podrá llenar individualmente. Sin embargo, el 7-0 frente a Costa Rica, en Córdoba, permitió descubrir que el futuro también puede resultar apasionante. La "Albiceleste" empieza a construir una nueva identidad, con jóvenes que piden protagonismo y referentes que todavía tienen mucho para ofrecer. El desafío ya no consiste en reemplazar a Messi, sino en demostrar que existe vida después de él.