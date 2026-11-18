Recuerdos fotográficos: La Cosechera, refugio de intelectuales, artistas y periodistas
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
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La Cosechera, símbolo del café tradicional español, abarcó distintos escenarios en los que fue punto de reunión obligada, entre 1907 y 2004, con intervalos de cierres y de cambios de dueños. La primera imagen, de 1932, muestra el atractivo interior con sus mesas con patas de hierro, sus luces y sus paredes con espejos y sus sillas; la segunda, del 4 de enero de 1977, muestra el local cerrado y una persona curiosa atisbando en su interior; y la tercera, del 4 de abril de 2004, permite apreciar sus característicos ventanales biselados en la noche. Tiempo después sobrevendría en esa esquina –la de Junín y San Martín- otro local, Il Postino, con su propio encanto. Pero ya no renacería La Cosechera.
Fundada en 1907, fue la primera sucursal del interior del país de una cadena de negocios similares instalados por Giacomo Rocca, dedicado a la importación de cafés desde Brasil . En sus comienzos funcionaban, anexos al bar, un tostadero y una molienda de café, para su posterior venta al público. En una nota del 24 de diciembre de 1951, “Rememoración de los viejos cafés”, LA GACETA lamentaba que desaparecían los cafés más representativos de la ciudad. Hablaba del España (en la 24, frente a la plaza Independencia) y del Japonés, sobre San Martín al 600. Decía que en La Cosechera y en el Japonés, ubicados en la zona bancaria, se hablaba por las mañanas de negocios y de precios. Pero después del cierre del España “en La Cosechera Nueva se constituyó un grupo muy representativo de las inquietudes superiores de la ciudad”. Explicó que era presidido por el periodista de LA GACETA Julio Castillo. “Todos los días, alrededor de las 11, se daban cita músicos de la categoría de Luis Gianneo y Enrique Casella, escultores, periodistas y hombres inquietos o acosados por preocupaciones inmateriales”. Agrega que era un grupo exótico, como “calamares desprovistos de su tinta”, y que tanto La Cosechera como el Japonés eran frecuentados, “lloviese o tronase, por Miguel Hynes O’Connor (autor de la columna humorística y satírico-política llamada “Cartas a mi Ñaña”), que entraba allí “como un investigador en su laboratorio”, y todos los días salía de los cafés “con sus redes cargadas de abundante pesca”.
La nota publicada con motivo del cierre del 31 de diciembre de 1976, contaba que había albergado “en determinadas horas, casi sin proponérselo, a todo el mundo intelectual de Tucumán. Ninguna de sus manifestaciones artísticas fue ajena a su ámbito. Más de un proyectado sueño se pergeñó en sus mesas de hierro forjado; más de un poema se borroneó encima de sus gruesas tapas de vidrio. Los periodistas hicieron de esa esquina el lugar obligado de reunión y allí concluía, verdaderamente, la cotidiana labor, sorprendiéndolos la madrugada”. De mañana, apenas despuntaba el día, “los comerciantes habían convertido al café en su lugar preferido y en sus mesas tuvo lugar más de una transacción o la firma de un contrato importante”.
En la nota de 2004 se mencionaba que se lo había comparado con La Colmena, el bar español que sirve de escenario a la novela de Camilo José Cela, y se decía allí se reunían empresarios, sobre todo los citricultores y que a la siesta se adueñaban de él los universitarios. “La oratoria es el placer de los hombres reunidos. Cuando uno llega a un café lleno de amigos, ese lugar se convierte en un sitio encantador”, decía Jorge Wyngaard. El bar fue cerrado durante cinco años y renació con la vuelta de la democracia, pero ya en 1987 el centro de la nocturnidad tucumana se fue volcando hacia la zona de la 25 de Mayo y Barrio Norte. No obstante, quedó en el recuerdo la impronta de las funciones teatrales iniciadas en el bar por Víctor Hugo Cortés en 1994 y seguidas por Larry Jantzon y Pablo Parolo. En esa nota del 4 de abril de 2004 LA GACETA despidió “al más pintoresco de los bares tucumanos”.