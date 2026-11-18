Fundada en 1907, fue la primera sucursal del interior del país de una cadena de negocios similares instalados por Giacomo Rocca, dedicado a la importación de cafés desde Brasil . En sus comienzos funcionaban, anexos al bar, un tostadero y una molienda de café, para su posterior venta al público. En una nota del 24 de diciembre de 1951, “Rememoración de los viejos cafés”, LA GACETA lamentaba que desaparecían los cafés más representativos de la ciudad. Hablaba del España (en la 24, frente a la plaza Independencia) y del Japonés, sobre San Martín al 600. Decía que en La Cosechera y en el Japonés, ubicados en la zona bancaria, se hablaba por las mañanas de negocios y de precios. Pero después del cierre del España “en La Cosechera Nueva se constituyó un grupo muy representativo de las inquietudes superiores de la ciudad”. Explicó que era presidido por el periodista de LA GACETA Julio Castillo. “Todos los días, alrededor de las 11, se daban cita músicos de la categoría de Luis Gianneo y Enrique Casella, escultores, periodistas y hombres inquietos o acosados por preocupaciones inmateriales”. Agrega que era un grupo exótico, como “calamares desprovistos de su tinta”, y que tanto La Cosechera como el Japonés eran frecuentados, “lloviese o tronase, por Miguel Hynes O’Connor (autor de la columna humorística y satírico-política llamada “Cartas a mi Ñaña”), que entraba allí “como un investigador en su laboratorio”, y todos los días salía de los cafés “con sus redes cargadas de abundante pesca”.