Renunció la principal colaboradora del vocero Adrián Ravier en la Casa Rosada
Alexia Sagemuller estaba al frente de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría de Vocería Presidencial. Su salida se produjo en medio de fricciones internas, aunque desde el Gobierno la atribuyeron a “temas personales”.
Resumen para apurados
- Alexia Sagemuller renunció este martes a la Unidad de Asesores de Vocería en Casa Rosada por motivos personales, según el Gobierno, aunque trascendieron fricciones internas.
- Mano derecha del vocero Adrián Ravier desde su paso por Diputados, Sagemuller coordinaba las conferencias de prensa oficiales y ya había delegado funciones la semana previa.
- Mientras el Ejecutivo busca a su reemplazo, fuentes oficiales señalaron que la exasesora continuaría sus tareas en la Fundación Faro, ligada a Agustín Laje y Santiago Caputo.
Alexia Sagemuller, la principal colaboradora del vocero presidencial Adrián Ravier, renunció este martes a su cargo en la Casa Rosada. Hasta ahora se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría de Vocería Presidencial y era una presencia habitual en las conferencias de prensa, aunque casi nunca aparecía en cámara.
Su tarea era acompañar de cerca cada presentación del portavoz de Javier Milei. Una de las escenas que reflejó ese trabajo ocurrió cuando el Indec publicó la inflación de septiembre, al mismo tiempo que comenzaba una conferencia de Ravier. Desde la primera fila de la sala de prensa, Sagemuller le mostró en una tablet el dato de 1,9%, escrito en color rojo, para que pudiera incorporarlo a su exposición.
Solía vérsela junto al vocero en Balcarce 50, atenta al desarrollo de sus intervenciones semanales. Por esa función, puertas adentro era conocida como “la vocera del vocero”, según publicó La Nación.
Aunque la renuncia se conoció este martes, desde la semana pasada Sagemuller ya había delegado buena parte de sus tareas en otros integrantes del equipo. Este martes por la mañana tampoco acompañó a Ravier durante su presentación ante los periodistas acreditados.
La salida de la funcionaria se produjo en medio de fricciones internas. Sin embargo, voces del Gobierno prefirieron atribuir su decisión a “temas personales”. Por el momento, fuentes oficiales señalaron que están “buscando reemplazo” para cubrir el puesto.
Sagemuller había llegado a la función pública de la mano de Ravier, cuando todavía era diputado nacional. El portavoz asumió luego de la salida del exjefe de Gabinete y también vocero, Manuel Adorni, y de su segundo, Javier Lanari.
Tras su desembarco en la Casa Rosada, Sagemuller fue designada titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría de Vocería Presidencial mediante el Decreto 586/2026, publicado el 13 de julio con las firmas de Milei y Diego Santilli.
Cuando Ravier asumió al frente de la Vocería, en un puesto de alta exposición, recibió serios cuestionamientos internos por una sucesión de traspiés. Pese a esas críticas, cuenta con el respaldo del Presidente.
Antes de incorporarse a la estructura oficial, Sagemuller había trabajado en la comunicación de la Fundación Faro, el think tank oficialista que tiene como principal referente a Agustín Laje y mantiene vínculos con las oficinas del estratega Santiago Caputo.
Según fuentes oficiales citadas por el mencionado medio, existe la intención de que la ex colaboradora de Ravier continúe sus tareas en esa fundación. En junio de este año, había sido la encargada de presentar el evento “Ideas para una sociedad libre”, organizado por la entidad y que cerró con un discurso del presidente Javier Milei.