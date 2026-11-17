Su tarea era acompañar de cerca cada presentación del portavoz de Javier Milei. Una de las escenas que reflejó ese trabajo ocurrió cuando el Indec publicó la inflación de septiembre, al mismo tiempo que comenzaba una conferencia de Ravier. Desde la primera fila de la sala de prensa, Sagemuller le mostró en una tablet el dato de 1,9%, escrito en color rojo, para que pudiera incorporarlo a su exposición.