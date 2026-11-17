Resumen para apurados
- Rusherking explicó en una entrevista que su ruptura con la China Suárez se debió a la diferencia de edad y etapas de vida distintas, descartando rumores de infidelidad.
- La pareja se separó en 2023 bajo una intensa presión mediática que generó frases virales como "me fui mundial" y un constante asedio periodístico sobre su intimidad.
- Con los años, el músico asume con humor y madurez aquel vínculo mediático, consolidando una etapa de mayor control y crecimiento personal frente a la fama.
A tres años de su separación de Eugenia "la China" Suárez, Rusherking volvió sobre uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental y explicó cuáles fueron los motivos que llevaron al final de la relación. El cantante descartó que hubiera existido una infidelidad y reconoció que la diferencia de edad y las distintas etapas personales que atravesaban fueron determinantes.
Durante una charla con Nacho Elizalde, el artista recordó la repercusión que tuvo la ruptura, en un momento en el que ambos atravesaban una fuerte exposición pública.
"Y porque también los dos estábamos… yo estaba en mi momento más peak de la música, ella también, muy conocida, nos separamos, todo el mundo quería saber por qué, si había infidelidad, sí", explicó.
El conductor señaló que ese tipo de versiones suelen aparecer cuando se separan figuras conocidas. Rusherking coincidió y agregó que la exposición de la actriz también alimentaba las especulaciones. "Siempre. Y aparte, ella siempre fue de ese perfil más polémico, más público. Entonces, siempre querían pinchar por ese lado", sostuvo.
Sin embargo, el músico fue contundente al describir el final del vínculo: "Pero no, terminó bien la relación. No pasó nada, no pasó nada. Simplemente, terminó. Los dos éramos distintos, pensábamos distinto sobre alguna cosa que otra".
La diferencia de edad y las distintas etapas de vida
Cuando Elizalde le preguntó si la edad había influido en la separación, Rusherking reconoció que fue un factor importante. En aquel momento, él era mucho más joven y sentía que le costaba adaptarse a la realidad familiar de la actriz.
"La edad, obviamente. Sí, sí, sí. Yo era muy chico, realmente. O sea, más allá de que uno por ahí piensa que te podés adaptar a la vida que tiene el otro o a la... Ella tenía una familia, tenía toda una vida construida y para mí en su momento era difícil", recordó.
El cantante también reflexionó sobre cómo habría vivido aquella relación si tuviera que atravesarla en la actualidad. Consideró que probablemente le resultaría todavía más complejo dimensionar las diferencias que existían entre ambos.
La conversación avanzó sobre el paso del tiempo y los cambios personales que experimentó desde entonces. Elizalde observó que tres años pueden representar mucho en una etapa de la vida en la que todo cambia rápidamente. Rusherking estuvo de acuerdo: "Sí, a partir de los veinte, tres años es, es un montón. Crecés mucho, cambiás mucho de cómo ves las cosas".
La exposición mediática y el origen del "me fui mundial"
Semanas atrás, el músico también había recordado otro episodio relacionado con su vínculo con la China Suárez y la exposición pública que atravesó durante esa etapa. En su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, contó cómo surgió la frase "me fui mundial", que después se convirtió en un fenómeno viral y hasta fue utilizada en campañas publicitarias.
Rusherking, nacido en Santiago del Estero, explicó que llegó a Buenos Aires sin contactos en el ambiente artístico y que su relación con la actriz modificó de manera abrupta su vida cotidiana.
"Imagínense, soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación, me pasaron cosas que no me esperaba", relató.
Durante la entrevista, Pergolini mencionó la aparición de personas que difundían información sobre su vida privada, algunas veces falsa y otras de origen difícil de comprender. El cantante aclaró que las versiones sin sustento no eran lo que más le molestaba, sino la presencia constante de periodistas y cámaras cada vez que salía de su casa.
"Yo puedo bancar que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir", recordó.
También cuestionó las preguntas provocadoras de algunos cronistas, a quienes acusó de buscar respuestas que después pudieran generar repercusión: "Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también".
En medio de ese contexto, una respuesta sobre su vida sentimental terminó convirtiéndose en una de las frases más recordadas de aquella etapa. "Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial", había dicho.
El comentario se viralizó rápidamente y comenzó a aparecer en publicaciones de usuarios y marcas. "Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor 'me fui mundial', la nueva doble hamburguesa 'me fui mundial'. La empezaron a usar mucho", contó.
Aunque con el tiempo el episodio adquirió un tono humorístico, inicialmente le había generado mucha incomodidad. "Después de decir eso me metí en mi casa, me quería morir. Pensaba: ¿por qué nadie me cuidó antes de decir esto?", recordó.
Agustín "Rada" Aristarán le preguntó cómo veía ahora aquella situación, con la perspectiva que dan los años. Rusherking reconoció que hoy puede reírse de lo ocurrido: "No pasó nada, me cago de risa, pero digo también 'qué boludo'".
Finalmente, explicó que "me fui mundial" era una expresión que utilizaba habitualmente con sus amigos para celebrar que algo había salido bien. "Es como decir: bueno, acá la rompí. Grabamos este tema, sí, me fui mundial. Y yo venía con el 'me fui mundial' toda la semana", detalló.