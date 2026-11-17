El regreso a Vice City de Lucía y Jason

Esta nueva entrega traslada la acción al estado ficticio de Leonida —con la icónica y neón Vice City como epicentro— para narrar la historia de Lucía Caminos y Jason Duval, la primera dupla protagonista femenina y masculina de la franquicia. Tras un golpe que sale mal en el lado más soleado y crudo de Estados Unidos, ambos quedan atrapados en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado, obligándolos a confiar el uno en el otro para sobrevivir en un mundo abierto donde el crimen, la ambición y la sátira social vuelven a marcar el pulso de la saga.