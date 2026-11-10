El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

• Pionera. La saga GTA, cuya historia comienza en 1997, toma su nombre del término legal que se utiliza para referir al delito de hurto mayor de un vehículo de motor en el Estado de California, Estados Unidos. A diferencia de los héroes, militares o caballeros que suelen aparecer en la mayoría de los videojuegos, en este se trata de ponerse en la piel de un criminal que siembra el caos en una ciudad. En 2001, el tercer episodio marca un giro: un mundo en 3D por explorar, unos gráficos sofisticados y una jugabilidad elogiada por la crítica y por los fanáticos; en especial, debido a la libertad de acción. A partir de entonces, todas las entregas han recibido muy buenas críticas por parte de la industria y de los jugadores. Por ejemplo, el “GTA V”, que salió a la venta en 2013, obtuvo una puntuación de 97/100 en la plataforma de reseñas Metacritic, y sigue figurando cada año entre los juegos más vendidos.