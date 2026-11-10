El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

Resumen para apurados
- Rockstar Games lanzará GTA VI el 19 de noviembre a nivel global, culminando ocho años de desarrollo para renovar la multimillonaria saga de videojuegos de acción criminal.
- La entrega previa vendió 230 millones de copias y recaudó U$S 1.000 millones en tres días, consolidando una franquicia histórica marcada por el éxito comercial y las polémicas.
- Con un costo de hasta U$S 1.500 millones, será la producción más cara del entretenimiento y su llegada obligó a los competidores a reorganizar sus calendarios de lanzamientos.
La saga “Grand Theft Auto” (GTA) -un fenómeno cultural mundial, pero, a la vez, objeto de polémicas y una máquina de hacer dinero- está a punto de presentar una nueva entrega.
El lanzamiento de “GTA VI” tiene fecha: jueves 19 de noviembre de este año. Se trata de todo un reto financiero para el estudio Rockstar Games y para su empresa matriz, Take-Two Interactive.
Ejes
Pero, ¿por qué acapara tanto la atención un juego de video. A continuación se enumeran cinco cosas importantes que hay que saber sobre esta saga:
• Pionera. La saga GTA, cuya historia comienza en 1997, toma su nombre del término legal que se utiliza para referir al delito de hurto mayor de un vehículo de motor en el Estado de California, Estados Unidos. A diferencia de los héroes, militares o caballeros que suelen aparecer en la mayoría de los videojuegos, en este se trata de ponerse en la piel de un criminal que siembra el caos en una ciudad. En 2001, el tercer episodio marca un giro: un mundo en 3D por explorar, unos gráficos sofisticados y una jugabilidad elogiada por la crítica y por los fanáticos; en especial, debido a la libertad de acción. A partir de entonces, todas las entregas han recibido muy buenas críticas por parte de la industria y de los jugadores. Por ejemplo, el “GTA V”, que salió a la venta en 2013, obtuvo una puntuación de 97/100 en la plataforma de reseñas Metacritic, y sigue figurando cada año entre los juegos más vendidos.
• Máquina de hacer dinero. En su lanzamiento, “GTA V” recaudó más de U$S1.000 millones en tres días; más rápido que cualquier otro producto de entretenimiento en la historia, incluido cine y música, según Take-Two. El juego vendió más de 230 millones de copias y el conjunto de la saga supera los 475 millones, según los resultados de la empresa publicados en agosto. “GTA V” es el segundo juego más vendido de todos los tiempos, solo por detrás de “Minecraft”.
Incluso sin una nueva entrega desde hace más de una década, la marca genera cada año unos U$S500 millones, sobre todo gracias a la versión en línea. “GTA Online”, actualizado a menudo, sigue reuniendo en 2026 a casi 15 millones de jugadores mensuales, que gastan dinero real en él, a cambio de objetos virtuales. Los ingresos de la franquicia superan de ese modo los U$S10.000 millones.
• Polémicas. Las polémicas también empañaron la saga, criticada por promocionar la violencia y por incitar a comportamientos delictivos. estas acusaciones fueron rechazadas por Take-Two. Al juego también se le reprochan su misoginia en la representación de las mujeres, sus clichés de las minorías étnicas y sus escenas de tortura. Aunque algunas voces aplauden su faceta satírica, en varios países se prohibió o se limitó su venta. En 2014, la cadena Target Australia dejó de vender “GTA V”, alegando la preocupación de sus clientes.
• Invitados de lujo. A pesar de las críticas, GTA se ha convertido en una referencia cultural; y grandes nombres del cine y de la música aparecieron en la saga. El actor Ray Liotta prestó su voz al personaje principal de “GTA: Vice City”, a la venta en 2002. Otras estrellas, como Samuel L. Jackson, Burt Reynolds, el músico Phil Collins o el humorista Ricky Gervais aparecen en los juegos. El dúo francés de música electrónica Justice firma la banda sonora de “GTA VI”; y el álbum que acompaña al videojuego incluye temas del rapero Travis Scott, del reguetonero Rauw Alejandro o de los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso.
• “GTA VI”. El estreno de “GTA VI”, previsto inicialmente para el otoño de 2025, se pospuso a finales de mayo de 2026 y, luego, al 19 de noviembre. El lanzamiento es tan importante que los competidores de Take-Two evitaron sacar sus juegos en el mismo período, lo que llevó a una acumulación de novedades en septiembre y en octubre.
Contexto
“GTA VI” se sitúa en el estado ficticio de Leonida, en la ciudad de Vice City, con claras inspiraciones de Florida y de Miami. La historia se centra en una pareja de ex convictos, Jason Duval y Lucía Caminos. Ella es la primera protagonista femenina jugable de la saga.
Según varias estimaciones, el coste de esta nueva entrega se ubicaría entre los U$S1.000 y los U$S1.500 millones, lo que la convertiría en el producto más caro de la historia del entretenimiento, tras más de ocho años de trabajo.