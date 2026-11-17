Por qué rechazaron el acuerdo

El episodio que originó la causa ocurrió el 14 de enero en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en el barrio de Ipanema. Páez estaba con dos amigas cuando discutió con los empleados del establecimiento por el valor de la cuenta. Según la acusación, durante el altercado insultó a los trabajadores con expresiones racistas y realizó gestos que imitaban a un mono. Una de esas escenas quedó registrada en un video que se viralizó y generó una fuerte repercusión en Brasil y Argentina.