Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play conducido por Federico van Mameren, abordará las repercusiones de “Robert Prevost, el caminante de Chiclayo”, un documental de LA GACETA que recorre la historia vinculada al papa León XIV.
Además, el programa pondrá sobre la mesa una problemática de la que todavía cuesta hablar: la vida después del suicidio de un ser querido y cómo se atraviesa el duelo.
Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, Marcelo Aguaysol abordará los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).