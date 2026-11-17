Después de un extenso viaje desde Buenos Aires, con escala en Madrid, la Selección Argentina de Tenis YPF llegó a Tokio y comenzó su preparación para los Play-offs de la Billie Jean King Cup. Bajo la conducción de Paola Suárez, el equipo nacional completó este martes su primera jornada de entrenamientos en el Ariake Coliseum, escenario donde enfrentará a Japón este viernes y sábado con el objetivo de conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.