Billie Jean King Cup: Argentina comenzó a entrenarse en Japón y Paola Suárez ajusta los detalles para los Play-offs
El equipo nacional realizó su primera jornada de prácticas en Tokio, con trabajos de singles y dobles. La capitana destacó las condiciones de la cancha y comenzó a conocer personalmente a las cuatro jugadoras que buscarán el ascenso al Grupo Mundial I.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina de tenis inició este martes sus prácticas en Tokio bajo la conducción de Paola Suárez, para disputar los Play-offs de la Billie Jean King Cup.
- Tras un largo viaje, el plantel entrenó singles y dobles en el Ariake Coliseum para adaptarse a la superficie rápida y al cambio de horario antes de la serie.
- Los cruces ante Japón se disputarán entre viernes y sábado, donde el equipo buscará una victoria que selle el ascenso de Argentina al Grupo Mundial I del certamen.
Después de un extenso viaje desde Buenos Aires, con escala en Madrid, la Selección Argentina de Tenis YPF llegó a Tokio y comenzó su preparación para los Play-offs de la Billie Jean King Cup. Bajo la conducción de Paola Suárez, el equipo nacional completó este martes su primera jornada de entrenamientos en el Ariake Coliseum, escenario donde enfrentará a Japón este viernes y sábado con el objetivo de conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.
La actividad estuvo dividida en dos turnos. Durante la mañana, las jugadoras trabajaron en singles, mientras que por la tarde realizaron ejercicios de dobles. Justina González Daniele, Florencia Urrutia, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi tuvieron así su primer contacto con la superficie rápida sobre la que se disputará la serie.
Una de las primeras observaciones de Suárez estuvo relacionada con las características de la cancha. La capitana reconoció que esperaba encontrarse con una superficie de mayor velocidad, aunque consideró que las condiciones permitirán desarrollar un buen juego.
“Es una superficie que no es muy rápida. Pensé que nos iban a poner una cancha más rápida de lo habitual, pero no. Te deja jugar. El estadio es muy grande y lindo. Las chicas cuando entraron se sintieron impactadas por lo lindo del estadio, pero a medida que vayamos entrenando se van a habituar fácilmente”, explicó.
El escenario cuenta con capacidad para 10.000 espectadores y dispone de instalaciones de primer nivel. Además, al tratarse de un estadio cubierto y climatizado, las bajas temperaturas y la lluvia que acompañaron la jornada en Tokio no afectaron la planificación de los entrenamientos.
Más allá de los trabajos tenísticos, la adaptación al cambio horario y el conocimiento del grupo fueron dos de las prioridades del primer día. Suárez, ex número uno del mundo en dobles y novena en singles, destacó la respuesta de las jugadoras después del viaje.
“Nos fue muy bien en este primer día. Veníamos de un viaje largo, así que fue un día más que nada de adaptación al cambio de horario y superficie. Las chicas se sintieron cómodas. Mañana ya le vamos a poner un poco más de intensidad a los entrenamientos”, señaló.
La capitana también explicó cómo comenzó a construir su vínculo con las integrantes del equipo. “Las estoy conociendo personalmente. Ya me di cuenta en el primer día qué tipo de personalidad tiene cada una, cómo puedo manejarme con cada una de ellas. A partir de mañana voy a hablar con cada una para ver cómo les gustaría que las dirija y ponernos de acuerdo”, sostuvo.
En cuanto al rendimiento deportivo, se mostró conforme con las características de sus dirigidas. “En cuanto a lo tenístico ya las conocía. Son cuatro jugadoras completas. A medida que vayan pasando los días vamos a ir ajustando detalles”, agregó.
Un reencuentro con historia
La llegada al Ariake Coliseum también tuvo un momento especial para Suárez. La argentina se reencontró con Ai Sugiyama, capitana del equipo japonés y antigua rival en el circuito profesional.
“Me acabo de reencontrar con ella, con quien compartí el circuito 10 o 15 años. Fue una alegría enorme. Me hizo mucha ilusión encontrarla, estoy súper contenta”, expresó.
El encuentro tuvo un significado particular: ambas protagonizaron la última serie entre Argentina y Japón, disputada en 2004, cuando la competencia todavía se denominaba Fed Cup.
Aquella eliminatoria se jugó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y tuvo uno de sus partidos más recordados en el enfrentamiento entre Suárez y Sugiyama. La argentina se impuso por 6-7, 6-3 y 7-6 en un duelo que terminó con la japonesa acalambrada durante el tercer set.
“Cuando me enteré que jugábamos de visitante contra Japón me acordé que la última serie había sido en Argentina, en el Buenos Aires Lawn Tennis. Uno de los partidos de individuales lo jugamos con Sugi y fue algo drástico, porque terminó acalambrada en el tercer set”, recordó Suárez.
Más de dos décadas después, ambas volverán a encontrarse representando a sus países, esta vez desde los bancos de capitanas.
La preparación argentina continuará este miércoles, con entrenamientos programados entre las 12 y las 14. Las jugadoras disputarán sets completos de manera simultánea en dos canchas, con el objetivo de incrementar la intensidad y ajustar los últimos detalles antes de la serie.
Los encuentros están previstos para el viernes, desde las 23.50, y el sábado, a partir de las 23, según los horarios informados por el equipo argentino. La Selección buscará dar un nuevo paso internacional y conseguir el ascenso al Grupo Mundial I.