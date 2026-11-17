La delegación del “Cuervo” emprenderá el viaje el sábado a las 13 con destino a San Salvador de Jujuy para esperar allí el choque del domingo. En la previa del traslado, directivos del club y el entrenador Mario Suárez mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Darío Monteros, en la que agradecieron el respaldo institucional y económico del Gobierno provincial para afrontar los costos organizativos y la logística de la serie.