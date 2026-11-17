Concepción FC afina detalles y se prepara para la gran final ante Altos Hornos Zapla
El "Cuervo" del sur tucumano visitará este domingo desde las 18 al conjunto jujeño en el primer duelo de la serie decisiva, con público exclusivamente local. Tras gestionar el respaldo provincial para el traslado y la estadía, el equipo de Mario Suárez define la rotación en la Liga Tucumana y prepara dos esquemas tácticos para dar el golpe en suelo ajeno.
Resumen para apurados
- Concepción FC visitará este domingo a las 18 a Altos Hornos Zapla en Palpalá por la final de ida de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur buscando ascender.
- El equipo tucumano llega tras eliminar por penales a Villa San Antonio, con apoyo logístico provincial y rotación de jugadores en la liga local previa al viaje.
- El cuerpo técnico evalúa variantes tácticas para rescatar un resultado favorable en Jujuy, con público solo local, de cara a la definición de la serie por el ascenso.
Concepción FC ingresó en la cuenta regresiva para el primer capítulo de la serie decisiva de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Este domingo, a partir de las 18, el conjunto tucumano visitará a Altos Hornos Zapla en la ciudad de Palpalá, en un compromiso que se disputará exclusivamente con parcialidad local.
La delegación del “Cuervo” emprenderá el viaje el sábado a las 13 con destino a San Salvador de Jujuy para esperar allí el choque del domingo. En la previa del traslado, directivos del club y el entrenador Mario Suárez mantuvieron una reunión con el ministro del Interior, Darío Monteros, en la que agradecieron el respaldo institucional y económico del Gobierno provincial para afrontar los costos organizativos y la logística de la serie.
Antes de enfocarse plenamente en el conjunto “Merengue”, Concepción FC deberá atender su agenda doméstica: esta tarde, desde las 16, recibirá a La Providencia por el Torneo Clausura de la Liga Tucumana con el objetivo de recuperar la cima del Grupo E. La rotación y la dosificación de minutos en ese partido resultarán determinantes para llegar con el plantel en óptimas condiciones físicas al duelo por el certamen federal.
Respecto al once titular que saltará a la cancha en Jujuy, Suárez comenzará a definirlo a partir de la práctica del jueves y maneja dos alternativas:
La primera es repetir el equipo que viene de conseguir la clasificación por penales ante Villa San Antonio en Salta: Pedro Villarreal; Guillermo Figueroa, Mariano Peralta, Franco Barrera y Tomás Romero; Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez, Omar Romano y Hernán Lastra; Matías Barboza y Facundo Cruz.
La segunda opción que evalúa el cuerpo técnico es reforzar la mitad de la cancha con el ingreso de Marcos Carrera para conformar un doble cinco junto a “Vitín” Rodríguez, buscando mayor equilibrio y contención en la zona central para neutralizar el juego del local en rodeo ajeno.
Entre el jueves y el sábado por la mañana, en el estadio Antonio Guillén, el entrenador despejará las dudas tácticas para emprender el viaje a territorio jujeño.