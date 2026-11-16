De Graneros y Tucumán Central a Concepción FC: cuatro historias que vuelven a encontrarse en una final

Tres equipos, tres finales consecutivas y cuatro futbolistas unidos por una misma ambición. El recorrido de Concepción FC hasta la definición de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tiene una particularidad que excede su presente: varios de sus protagonistas ya conocen las exigencias de esta instancia. Facundo Cruz y Brahian Collante formaron parte del Graneros que llegó a la final por el ascenso en 2025. Franco Barrera y Felipe Estrada integraron el Tucumán Central que consiguió subir al Federal A en febrero de este año. Ahora, los cuatro comparten vestuario en el “Cuervo”, que buscará prolongar el protagonismo tucumano frente a Altos Hornos Zapla.