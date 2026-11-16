De Graneros y Tucumán Central a Concepción FC: cuatro historias que vuelven a encontrarse en una final
Facundo Cruz, Brahian Collante, Franco Barrera y Felipe Estrada fueron protagonistas de las últimas dos campañas tucumanas que llegaron a la definición de la Región Norte del Regional Federal Amateur. Ahora comparten el sueño de llevar al “Cuervo” al Federal A.
Resumen para apurados
- Ayer, Concepción FC clasificó a la final de la Región Norte del Regional Amateur tras vencer por penales a Villa San Antonio en Tucumán para pelear el ascenso al Federal A.
- El equipo avanzó 4-3 por penales con figuras como Barrera y Estrada, quienes junto a Cruz y Collante suman finales previas con Graneros y Tucumán Central.
- Concepción FC definirá la Región Norte ante Altos Hornos Zapla en una serie de ida y vuelta, buscando ratificar el dominio tucumano y subir al Federal A.
Tres equipos, tres finales consecutivas y cuatro futbolistas unidos por una misma ambición. El recorrido de Concepción FC hasta la definición de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tiene una particularidad que excede su presente: varios de sus protagonistas ya conocen las exigencias de esta instancia. Facundo Cruz y Brahian Collante formaron parte del Graneros que llegó a la final por el ascenso en 2025. Franco Barrera y Felipe Estrada integraron el Tucumán Central que consiguió subir al Federal A en febrero de este año. Ahora, los cuatro comparten vestuario en el “Cuervo”, que buscará prolongar el protagonismo tucumano frente a Altos Hornos Zapla.
La clasificación llegó después de una semifinal cargada de dramatismo. Concepción venció 2-1 a Villa San Antonio, igualó la serie y se impuso 4-3 en los penales. Allí, dos de estos protagonistas tuvieron intervenciones decisivas: Estrada convirtió picando la pelota y Barrera ejecutó el remate que selló el pasaje a la final. Pero sus historias comenzaron bastante antes de aquella definición.
De Graneros a Concepción: dos caminos que vuelven a cruzarse
Facundo Cruz fue una de las grandes figuras de la campaña de Graneros en el Regional 2024/25. El delantero se convirtió en una pieza fundamental de aquel equipo que desafió los pronósticos y terminó consagrándose campeón de la Región Norte.
Su aporte resultó determinante en las eliminatorias. Marcó el gol que permitió superar a Sportivo Guzmán y convirtió dos tantos frente a Sportivo Pocitos en la revancha de la final regional. Aquella actuación depositó al “Cocodrilo” en la definición por el ascenso contra Gimnasia de Chivilcoy, aunque la derrota 2-1 en Córdoba terminó frustrando el sueño.
Brahian Collante también fue protagonista de aquella campaña. Oriundo de Juan Bautista Alberdi, llegó a Graneros después de una etapa en la que combinaba el fútbol con trabajos en la fabricación de bloques y la cosecha de arándanos.
Su recorrido estuvo marcado por una pérdida familiar que lo llevó a considerar abandonar la actividad en 2021. Sin embargo, encontró la manera de continuar y terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas importantes del conjunto del sur tucumano.
En la final por el ascenso frente a Gimnasia de Chivilcoy, Collante participó directamente del descuento de Graneros con un centro que terminó en el gol de Néstor Campos. No alcanzó para conseguir el objetivo, pero aquella experiencia le permitió conocer de cerca las exigencias de una definición nacional.
Después también pasó por Tucumán Central, donde disputó el Federal A. Ahora vuelve a compartir equipo con Cruz, aunque esta vez defendiendo los colores de Concepción FC.
Del ascenso con Tucumán Central a otra oportunidad
Los recorridos de Franco Barrera y Felipe Estrada tienen un desenlace diferente. Ambos fueron integrantes del Tucumán Central que ganó la Región Norte frente a Talleres de Perico y posteriormente consiguió el ascenso al Federal A al superar por penales a General Paz Juniors.
Barrera había llegado al club de Villa Alem varias temporadas antes. Fue parte del ascenso a la Primera A de la Liga Tucumana en 2023 y también de la conquista del campeonato anual en 2025. Su experiencia lo convirtió en uno de los referentes del plantel.
Durante la final regional contra Talleres de Perico marcó un gol importante en la revancha y posteriormente convirtió en la definición por penales. Repitió esa efectividad en el encuentro por el ascenso frente a General Paz Juniors.
Ayer volvió a encontrarse con una responsabilidad semejante. Después de que Pedro Villarreal contuviera el remate de Maximiliano Bordón, Barrera asumió la ejecución decisiva y aseguró la clasificación de Concepción.
Estrada, por su parte, también conserva recuerdos especiales de aquella campaña. En la final por el ascenso frente a General Paz Juniors había convertido un penal picando la pelota. Nueve meses después repitió la ejecución ante Villa San Antonio, aunque aseguró que esta vez no estaba en sus planes.
“Lo dije, pero sin pensarlo demasiado. No estaba en los planes. A lo último, como vi que el arquero se tiraba, tenía miedo de que me conozca también. Ahí decidí, en el último segundo, que sea lo que Dios quiera”, relató.
Su llegada a Concepción tampoco fue sencilla. Tucumán Central había sido el club donde se formó y desarrolló buena parte de su carrera. Alejarse de ese entorno implicó una decisión personal importante.
“Me costó mucho dejarlo, me costó mucho. Pero ahora estamos aquí, a dejar todo”, reconoció.
El recibimiento de sus nuevos compañeros facilitó la adaptación. Y los resultados terminaron acompañando una decisión que hoy lo encuentra nuevamente ante una definición regional.
“Dos finales seguidas no le tocan a cualquiera. Tenemos que disfrutar y vamos a dejar todo, como siempre”, expresó.
Concepción FC será el tercer representante tucumano consecutivo en disputar la final de la Región Norte. Graneros abrió el camino, Tucumán Central consiguió transformarlo en un ascenso y ahora el “Cuervo” intentará escribir su propia historia.
El próximo desafío será Altos Hornos Zapla, primero en Jujuy y después en Tucumán. Estrada conoce lo que significa festejar en territorio jujeño y espera repetirlo. “En Jujuy ya gané y, ojalá lo logremos de nuevo”, manifestó.
Cuatro recorridos diferentes confluyen ahora en un mismo objetivo. Dos futbolistas saben lo que significa quedarse a las puertas del ascenso y otros dos conocen la satisfacción de conseguirlo. Esa experiencia no garantiza resultados, pero representa un capital importante para Concepción FC. Porque el equipo de Mario Suárez todavía debe recorrer su propio camino, aunque varios de sus protagonistas ya saben cuánto cuesta llegar hasta el final.