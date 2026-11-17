La selección argentina cerrará este martes su calendario de 2026 con un amistoso frente a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni prepara varias modificaciones en la formación titular, con el regreso confirmado de Emiliano “Dibu” Martínez y la posibilidad de que algunos jóvenes tengan una nueva oportunidad desde el arranque.