Resumen para apurados
- Argentina enfrenta hoy a Costa Rica en Córdoba para cerrar el año, donde Lionel Scaloni dispondrá varios cambios y el regreso de Dibu Martínez tras la caída previa ante Uruguay.
- Dibu Martínez vuelve al arco tras una lesión, mientras el DT renueva la defensa y el mediocampo dando rodaje a jóvenes como Giay, Perrone y Prestianni tras perder con Uruguay.
- El encuentro busca consolidar una base de recambio para futuros torneos internacionales y permitirá a Martínez intentar igualar el récord de vallas invictas de Sergio Romero.
La selección argentina cerrará este martes su calendario de 2026 con un amistoso frente a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni prepara varias modificaciones en la formación titular, con el regreso confirmado de Emiliano “Dibu” Martínez y la posibilidad de que algunos jóvenes tengan una nueva oportunidad desde el arranque.
La principal certeza está en el arco. Martínez volverá a ser titular después de perderse el encuentro frente a Uruguay por precaución, tras recuperarse de una fractura de mandíbula. El entrenador confirmó su presencia durante la conferencia de prensa previa al amistoso y explicó que habían decidido preservarlo para evitar riesgos innecesarios.
“Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), optamos por cuidarlo”, explicó Scaloni.
El arquero también recuperará la capitanía y tendrá la posibilidad de alcanzar las 47 vallas invictas con la camiseta argentina, registro que le permitiría igualar la marca histórica de Sergio Romero.
Los cambios que prepara Scaloni para enfrentar a Costa Rica
La defensa sería uno de los sectores con más novedades. Agustín Giay aparece como principal candidato para ocupar el lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel, mientras que Román Vega podría ingresar por el sector izquierdo. En la zaga central, Lisandro Martínez mantendría su lugar, acompañado por Facundo Medina o Leonardo Balerdi, una de las dudas que todavía debe resolver el entrenador.
En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister continuarían como titulares. La principal novedad sería la inclusión de Máximo Perrone, quien se perfila para ocupar la posición de volante central en reemplazo de Exequiel Palacios.
Por su parte, Gianluca Prestianni tendría una oportunidad desde el inicio después de ingresar en el segundo tiempo frente a Uruguay. El futbolista del Benfica acompañaría a Julián Álvarez y Nicolás Paz, dos de los jugadores que Scaloni busca consolidar dentro de la estructura ofensiva.
El entrenador había anticipado que realizaría entre cuatro y cinco modificaciones, aunque también dejó en claro que su intención es mantener el sistema de juego y continuar evaluando alternativas para el futuro.
La probable formación de Argentina vs. Costa Rica
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.
A qué hora juega Argentina y dónde ver el partido
El amistoso entre Argentina y Costa Rica se disputará este martes 17 de noviembre, desde las 20 (hora argentina), en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido por TyC Sports.
Será la segunda presentación de la “Albiceleste” desde el retiro de Lionel Messi y el último compromiso de una temporada marcada por el subcampeonato mundial y el inicio de una etapa de renovación.
Además, el partido podría ofrecer la posibilidad de debutar en la Selección mayor a Aaron Anselmino y Mariano Troilo, dos de los futbolistas convocados que todavía esperan sus primeros minutos.
Así, Scaloni buscará cerrar el año con una victoria, pero también aprovechar el encuentro para seguir evaluando jugadores y consolidar una nueva base de cara a los próximos compromisos internacionales.