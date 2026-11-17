Resumen para apurados
- El SMN pronostica tormentas aisladas y una máxima de 30 °C para este miércoles 18 de noviembre en San Miguel de Tucumán debido a la inestabilidad climática.
- La jornada iniciará con chaparrones en la madrugada y mínima de 20 °C, intensificándose las probabilidades de lluvias hacia la mañana con vientos leves del sudoeste.
- Las precipitaciones intermitentes y el ambiente cálido persistirán hasta la noche, por lo que se recomienda a los vecinos circular con precaución ante posibles anegamientos.
Los tucumanos deberán prepararse para una jornada con condiciones inestables este miércoles 18 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan chaparrones durante la madrugada y tormentas aisladas a lo largo del resto del día en San Miguel de Tucumán.
La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C durante la tarde. De esta manera, se espera un día cálido y con probabilidades de precipitaciones en distintos momentos.
Pronóstico por hora: cuándo podría llover
De acuerdo con el detalle del pronóstico, las condiciones serán variables durante las cuatro franjas del miércoles:
- Madrugada: se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 20 °C.
- Mañana: se anuncian tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%. El termómetro llegará a los 25 °C.
- Tarde: podrían registrarse nuevas tormentas aisladas. La máxima será de 30 °C y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.
- Noche: continuará la posibilidad de tormentas aisladas, con una temperatura estimada de 22 °C.
El viento soplará inicialmente del sudoeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h. Durante la tarde y la noche rotará hacia el oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.