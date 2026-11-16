Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para Tucumán este martes 17 por tormentas fuertes, precipitaciones y ráfagas que generarán inestabilidad en gran parte de la provincia.
- El fenómeno comenzó el lunes y afectará a la Capital y departamentos vecinos con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ocasional granizo y máximas de hasta 30°C.
- Defensa Civil instó a circular con precaución, sobre todo en caminos rurales, y a seguir los reportes oficiales ante el riesgo de anegamientos por lluvias acumuladas.
El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este martes 17 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas fuertes durante la madrugada, precipitaciones aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde en San Miguel de Tucumán.
La jornada comenzará con una temperatura cercana a los 21°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán inestables durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles lluvias y tormentas.
Durante la tarde se prevén chaparrones, con una temperatura que podría alcanzar los 30°C. Hacia la noche volvería la posibilidad de tormentas aisladas, aunque con una probabilidad de precipitaciones menor, de entre el 10% y el 40%.
Alerta amarilla por tormentas en Tucumán: cuáles son las zonas afectadas
La Dirección de Defensa Civil informó que rige una alerta amarilla por tormentas para Tucumán, que comenzó este lunes a las 18 y se extenderá durante la madrugada del martes.
La advertencia alcanza a Capital, Yerba Buena, Cruz Alta, Tafí Viejo, Burruyacú, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros y Río Chico.
Según el SMN, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados en algunos sectores.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y circular con precaución, especialmente en caminos rurales y sectores que puedan verse afectados por las lluvias.
Cómo estará el tiempo durante el martes 17 de noviembre
El pronóstico para San Miguel de Tucumán anticipa las siguientes condiciones:
- Madrugada: tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.
- Mañana: tormentas aisladas y temperaturas cercanas a los 21°C.
- Tarde: chaparrones, con una máxima prevista de 30°C.
- Noche: tormentas aisladas y una temperatura aproximada de 25°C.
El viento soplará inicialmente del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la madrugada. Luego rotará hacia el este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
La combinación de humedad, nubosidad y precipitaciones mantendrá las condiciones de inestabilidad durante buena parte de la jornada.