Resumen para apurados
- Flor Vigna viajó esta semana a Estados Unidos para sumarse a un reality show deportivo, buscando expandir su carrera artística de manera internacional.
- Tras una emotiva despedida en Ezeiza, la artista reveló que renovó su contenido en OnlyFans para saldar una deuda de 130.000 dólares generada en su etapa musical.
- La competencia con atletas de alto rendimiento marca el inicio de una nueva etapa profesional y económica para consolidar su perfil en el mercado extranjero.
Flor Vigna emprendió un nuevo desafío profesional lejos de Argentina. La bailarina viajó a Estados Unidos para participar de un reality de impacto deportivo, un proyecto que considera uno de los pasos más importantes de su carrera y que podría marcar el comienzo de una nueva etapa laboral.
Antes de partir, compartió en sus redes sociales el momento de la despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En una de las historias de Instagram publicó un video en el que aparece abrazada a su padre, con ambos visiblemente emocionados. Junto a las imágenes, escribió un mensaje en el que dejó al descubierto sus sentimientos encontrados.
“Otra vez me toca irme. Sé que tengo que estar feliz, pero cómo me cuestan las despedidas”, expresó.
La artista también hizo una autocrítica sobre la exigencia que se impone para alcanzar sus objetivos y reconoció que, aunque persigue grandes ambiciones, le cuesta aceptar los sacrificios que implica concretarlas.
“No soy para nada congruente; quiero sueños grandes, pero me duele mucho todos los sacrificios que hay que hacer para lograrlos”, sintetizó.
En otra publicación, Vigna también manifestó su enojo por tener que alejarse de Argentina, aunque al mismo tiempo expresó su agradecimiento por la oportunidad que está por comenzar.
Hace unos días, la mediática había adelantado algunos detalles del proyecto. Según contó, el reality en el que participará tendrá como protagonistas a deportistas de alto rendimiento.
“Siempre soñé con ser una artista internacional y, si bien me crucé muchos obstáculos en el camino, hoy entiendo que las oportunidades llegan cuando estás preparada para sostenerlas; cuando defendés tu sueño con disciplina, trabajo y el corazón en la mano”, había escrito en uno de sus posteos.
La decisión de Flor Vigna sobre OnlyFans
Mientras se prepara para esta nueva experiencia en Estados Unidos, Vigna también volvió a hablar de otro aspecto de su carrera: el contenido que produce para OnlyFans, la plataforma de suscripción para adultos.
Esta semana, la bailarina anunció en X que renovó el material que comparte con sus suscriptores. “Subí de todo nuevo”, escribió. El mensaje estuvo acompañado por una de las imágenes de alto contenido que había publicado anteriormente en esa aplicación.
La decisión se conoce después de que, en una entrevista con el influencer Martín Cirio, contara qué la llevó a abrir una cuenta en esa plataforma y revelara la situación económica que atravesaba.
“¿Cómo terminaste en OnlyFans? ¿Te arrepentís? ¿Hiciste buena guita?”, le preguntó Cirio. La respuesta de Vigna fue contundente: “Tengo una deuda de 130.000 dólares con YouTube”.
Luego explicó que no recibe ingresos de esa plataforma y que todavía debe afrontar el compromiso económico. “No cobro nada de YouTube. Lo tengo que pagar, así que, por favor, sigan viendo los videoclips. Pero sí, me cag... de una discográfica, me dieron un adelanto. Una parte se la quedó un manager. Bueno, pasaron esas cosas que en la música pasan muchísimo. Y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, relató.
La artista también explicó que su ingreso a OnlyFans estuvo relacionado con la intención de recuperar el control de sus ingresos y darle un nuevo impulso a su carrera.
“Dije ‘quiero dejar de depender de un otro’ y me fui cruzando con muchas colegas que hacían OnlyFans y les empecé a preguntar por su contenido. Entonces dije ‘arranco y veo qué onda’. Y a partir de ahí siempre respeté mis límites”, sostuvo.
Así, mientras busca proyectar su carrera artística a nivel internacional, Vigna mantiene en marcha otras alternativas laborales con las que intenta sostener su independencia económica.