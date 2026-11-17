Luego explicó que no recibe ingresos de esa plataforma y que todavía debe afrontar el compromiso económico. “No cobro nada de YouTube. Lo tengo que pagar, así que, por favor, sigan viendo los videoclips. Pero sí, me cag... de una discográfica, me dieron un adelanto. Una parte se la quedó un manager. Bueno, pasaron esas cosas que en la música pasan muchísimo. Y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, relató.