Miranda de la Serna, la hija actriz de Rodrigo de la Serna que arrasa en Netflix

Brilla en la adaptación cinematográfica de una novela de Claudia Piñeiro.

Hace 2 Hs

La joven actriz argentina, hija de Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, brilla en la adaptación cinematográfica de la novela de Claudia Piñeiro, dirigida por Anahí Berneri. La película se ha convertido en una de las más vistas de Netflix en la región.

Miranda de la Serna, una promesa del cine argentino

Con apenas 24 años, Miranda de la Serna se ha posicionado como una de las intérpretes jóvenes más prometedoras del cine argentino. Hija de los reconocidos actores Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, Miranda destaca en la película Elena Sabe, disponible en Netflix desde noviembre de 2023, que ya arrasa en la plataforma con gran repercusión crítica y de público.

La película de Netflix que emociona al público

Elena Sabe está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y fue dirigida por Anahí Berneri. La historia sigue a Elena, una mujer con párkinson que, tras la repentina muerte de su hija Rita, inicia una investigación personal para descubrir la verdad.

En el film, Miranda de la Serna interpreta a Rita en su adolescencia, mientras que su madre, Érica Rivas, encarna al mismo personaje en la adultez. Esta decisión narrativa aporta profundidad y distintas perspectivas a la trama, que explora la maternidad, la enfermedad y los vínculos familiares.

Un papel complejo para Miranda de la Serna

La actuación de Miranda ha sido elogiada por la naturalidad y sensibilidad con la que aborda un rol cargado de emociones. Su interpretación se integra en una película que combina una estética cuidada, un ritmo introspectivo y un enfoque íntimo sobre los lazos familiares.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata antes de llegar a Netflix, donde rápidamente se posicionó entre las producciones argentinas más vistas.

La carrera de Miranda de la Serna

Aunque muchos la vinculan directamente con sus padres, Miranda ha forjado su propio camino. Se formó con Nora Moseinco y Gaby Ferrero, y trabajó en películas como Errante corazón, Bruja y Amor urgente. Además, participó en la serie internacional Now and Then (Apple TV+) y en obras teatrales como Bodas de sangre, dirigida por Vivi Tellas.

Su vocación por la actuación, según confesó en entrevistas, surge de una búsqueda personal más que de una herencia directa. Con Elena Sabe, refuerza su lugar en una nueva generación de actores que aportan frescura y solidez al cine argentino.

El futuro de Miranda de la Serna

El éxito de Elena Sabe en Netflix confirma el talento de Miranda de la Serna y la proyecta hacia una carrera internacional. Su trabajo, junto a figuras consagradas y bajo la dirección de Berneri, muestra que la actriz tiene un futuro brillante en el cine y el teatro.

