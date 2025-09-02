Miranda de la Serna, la hija actriz de Rodrigo de la Serna que arrasa en Netflix

Miranda de la Serna, una promesa del cine argentino

Con apenas 24 años, Miranda de la Serna se ha posicionado como una de las intérpretes jóvenes más prometedoras del cine argentino. Hija de los reconocidos actores Rodrigo de la Serna y Érica Rivas, Miranda destaca en la película Elena Sabe, disponible en Netflix desde noviembre de 2023, que ya arrasa en la plataforma con gran repercusión crítica y de público.