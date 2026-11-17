Operativo retención por Mastantuono: el plan de Fiorentina para estirar el préstamo ante el interés de Milan y Roma
Con cuatro goles en 13 partidos, el volante argentino de 19 años se consolidó como figura del conjunto "Viola". El club negocia con Real Madrid una prórroga de la cesión para la temporada 2027-2028: préstamo con cargo y cláusula de recompra al estilo Nico Paz. La exigencia competitiva del club español y la urgencia de salir del fondo en la Serie A.
Resumen para apurados
- Fiorentina negocia en Italia con Real Madrid extender la cesión de Franco Mastantuono ante su destacado nivel y el interés de Roma y Milan.
- El volante llegó a préstamo simple; ahora el club español exige un cargo y cláusula de recompra, en medio de la crisis del equipo en la Serie A.
- Si la Fiorentina no asegura copas europeas, clubes como Milan o Roma ganarán ventaja para incorporarlo en busca de continuidad internacional.
El rendimiento de Franco Mastantuono en el fútbol italiano apuró los tiempos en el estadio Artemio Franchi. Frente al interés de otros clubes importantes del Calcio y con su vínculo fijado hasta el cierre de la temporada, la dirigencia de Fiorentina abrió conversaciones con Real Madrid para extender la cesión por un año más y asegurarse al mediocampista ofensivo de cara a la campaña 2027-2028.
El futbolista de 19 años llegó a la Serie A mediante un préstamo sin opción de compra, tal como detalló el club en su balance. Sin derechos federativos ni económicos sobre el ex River —cuyo contrato en Madrid se extiende hasta 2031—, el director deportivo Fabio Paratici busca apoyarse en la buena relación con la "Casa Blanca" para acordar su continuidad. Sin embargo, el escenario cambió: el club español pretende fijar un cargo cercano a los dos millones de euros, una opción de compra para los italianos y una cláusula de recompra exclusiva en favor de la entidad madrileña, calcando la fórmula que utilizó con Nico Paz en el Como.
La traba principal para cerrar la operación no pasa únicamente por los números, sino por el plano deportivo. Real Madrid prioriza que Mastantuono sume rodaje en torneos europeos, una garantía que hoy no está en condiciones de ofrecer. El equipo atraviesa un arranque de certamen complicado que derivó en el despido de Fabio Grosso y la llegada de Paolo Vanoli: marcha 15° en la tabla con apenas dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso que marca Monza, y quedó a 11 unidades de la plaza a Conference League en manos de Frosinone.
Este presente irregular complica el panorama ante el mercado de pases. Medios italianos como La Repubblica y TuttoMercatoWeb advierten que tanto Milan como Roma siguen de cerca la situación del volante y aparecen como alternativas directas si Real Madrid decide buscarle un destino con competencia internacional asegurada para el próximo ciclo. Con cuatro tantos en 13 presentaciones y un lugar indiscutido entre los once, Mastantuono es hoy la carta principal de Fiorentina para enderezar el rumbo y convencer a la dirigencia española de que su desarrollo debe continuar en Florencia.