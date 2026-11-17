El futbolista de 19 años llegó a la Serie A mediante un préstamo sin opción de compra, tal como detalló el club en su balance. Sin derechos federativos ni económicos sobre el ex River —cuyo contrato en Madrid se extiende hasta 2031—, el director deportivo Fabio Paratici busca apoyarse en la buena relación con la "Casa Blanca" para acordar su continuidad. Sin embargo, el escenario cambió: el club español pretende fijar un cargo cercano a los dos millones de euros, una opción de compra para los italianos y una cláusula de recompra exclusiva en favor de la entidad madrileña, calcando la fórmula que utilizó con Nico Paz en el Como.