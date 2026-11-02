Franco Mastantuono brilló en Fiorentina: marcó un golazo ante Sassuolo y sacó a su equipo del descenso
El exjugador de River fue determinante en la victoria por 4-2 como visitante, por la novena fecha de la Serie A. Convirtió el tanto que rompió el empate y llegó a cuatro goles en 11 partidos con el conjunto italiano.
Resumen para apurados
- Franco Mastantuono anotó un gol decisivo para el triunfo 4-2 de Fiorentina ante Sassuolo por la Serie A, resultado que sacó a su equipo de la zona de descenso.
- El ex River marcó el 3-2 parcial a los 34 minutos del segundo tiempo con un zurdazo al palo. Con este tanto, sumó cuatro goles en 11 partidos en el club italiano.
- La victoria permitió a la Fiore alcanzar el 15° puesto con ocho puntos, alejándose de la zona roja y afianzando al joven volante argentino como pieza clave del plantel.
Franco Mastantuono volvió a ser protagonista en el fútbol italiano. El mediocampista argentino convirtió un gol decisivo en la victoria de Fiorentina por 4-2 frente a Sassuolo, como visitante, por la novena fecha de la Serie A. Su actuación fue fundamental para que el equipo de Florencia consiguiera tres puntos importantes y abandonara los puestos de descenso.
El exjugador de River apareció cuando el encuentro estaba igualado 2-2. A los 34 minutos del segundo tiempo, recibió una asistencia de Pote dentro del área y definió de primera con su pierna izquierda. La pelota ingresó junto al palo y desató el festejo de sus compañeros.
Sin embargo, su influencia no se limitó al gol. Mastantuono había avisado a los seis minutos con un remate desviado y, a los 28, ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del ángulo. También tuvo otras dos oportunidades, aunque sus disparos fueron bloqueados o contenidos por el arquero rival.
¡LA ZURDA DE MASTANTUONO PARA UN GOLAZO DE FIORENTINA! El ex River definió contra el palo frente a Sassuolo y marcó su cuarto gol con el equipo Viola. Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4hMmnnYJAb— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026
Una remontada clave para Fiorentina
Sassuolo abrió el marcador a los 25 minutos mediante Armand Laurienté, quien aprovechó una salida fallida de David de Gea. Antes del descanso, el argentino Mateo Pellegrino estableció el empate con una definición de media vuelta.
En el complemento, Alieu Njie puso en ventaja a Fiorentina con un remate desde afuera del área, pero Laurienté volvió a igualar el encuentro a los 65 minutos.
Entonces apareció Mastantuono para marcar el 3-2. El argentino fue reemplazado sobre el final por Valdepeñas, quien posteriormente convirtió el cuarto gol en tiempo de descuento.
Con esta victoria, Fiorentina alcanzó los ocho puntos y escaló al 15° puesto de la clasificación.
Mastantuono, por su parte, llegó a cuatro goles en 11 encuentros con la camiseta de la “Viola”, después del triplete que había convertido frente a Venezia.