Franco Mastantuono brilló en Fiorentina: marcó un golazo ante Sassuolo y sacó a su equipo del descenso

Franco Mastantuono volvió a ser protagonista en el fútbol italiano. El mediocampista argentino convirtió un gol decisivo en la victoria de Fiorentina por 4-2 frente a Sassuolo, como visitante, por la novena fecha de la Serie A. Su actuación fue fundamental para que el equipo de Florencia consiguiera tres puntos importantes y abandonara los puestos de descenso.