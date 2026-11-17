Resumen para apurados
- Tras un incidente escolar reciente, adolescentes tucumanos reclaman a los adultos mayor escucha y contención emocional ante sus angustias y problemas de salud mental.
- El debate surge luego de una situación de crisis que involucró a un alumno en el techo de la Escuela Normal, visibilizando la falta de espacios de diálogo con los jóvenes.
- El reclamo juvenil subraya la urgencia de revisar protocolos de salud mental escolar y reforzar la contención afectiva de padres y docentes ante situaciones críticas.
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