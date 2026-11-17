Una adolescente de 14 años murió en el departamento de Rivadavia, en Mendoza, luego de descompensarse durante una fiesta de cumpleaños de 15 a la que había asistido el domingo pasado. La joven, identificada como Kiara Farías, regresó durante la madrugada a su casa, en el distrito Los Árboles, y se acostó a dormir. Horas después, su madre la encontró sin signos vitales en su habitación. Las circunstancias del fallecimiento todavía son materia de investigación.