Resumen para apurados
- Kiara Farías, de 14 años, murió este domingo en Rivadavia, Mendoza, tras descompensarse en una fiesta de 15 años y acostarse a dormir en su casa por causas que se investigan.
- La joven regresó a su hogar con malestar asistida por su madre, quien horas después la halló sin signos vitales. Médicos y policías intentaron reanimarla con RCP sin éxito.
- La fiscalía aguarda las pericias anatomopatológicas del Cuerpo Médico Forense para determinar la causa de muerte, informe clave que demorará al menos 45 días.
Una adolescente de 14 años murió en el departamento de Rivadavia, en Mendoza, luego de descompensarse durante una fiesta de cumpleaños de 15 a la que había asistido el domingo pasado. La joven, identificada como Kiara Farías, regresó durante la madrugada a su casa, en el distrito Los Árboles, y se acostó a dormir. Horas después, su madre la encontró sin signos vitales en su habitación. Las circunstancias del fallecimiento todavía son materia de investigación.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la madre de Kiara la había llevado esa noche al festejo, que se realizaba en el club Los Árboles. En un momento de la celebración, la adolescente comenzó a sentirse mal.
Cuando regresaron al domicilio, la mujer la asistió: la ayudó a bañarse, la acompañó a cambiarse y luego la llevó a acostarse. Kiara se quedó dormida junto al resto de su familia.
Al despertar, la madre se acercó a comprobar cómo estaba su hija, pero no obtuvo respuesta. La adolescente no presentaba signos vitales.
Ante la situación, llamó de inmediato a emergencias. Personal policial llegó al domicilio y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaba la llegada de una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, pese a los esfuerzos, el profesional médico que arribó al lugar constató el fallecimiento.
Qué se sabe sobre la investigación
La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia. Por disposición del fiscal jefe, Mariano Carabajal, el fiscal Héctor Gustavo Rosas avanzó con las primeras medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la toma de testimoniales, según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza en un comunicado al que accedió Infobae.
Para establecer la causa de la muerte, la fiscalía aguarda los resultados definitivos de los estudios del Cuerpo Médico Forense. El organismo recibió muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro para realizar análisis de Anatomía Patológica. También se enviaron fluidos y un hemocultivo.
Con esos resultados, los investigadores esperan contar con un panorama detallado de lo que ocurrió durante aquella madrugada.
La espera podría extenderse. Según los procedimientos requeridos, el informe forense demoraría no menos de 45 días. Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal aclaró que no brindará declaraciones a la prensa sobre el caso hasta que la fiscalía tenga acceso al documento. También precisó que, una vez que esté disponible, la primera comunicación será dirigida a la familia de la adolescente.
La muerte de Kiara generó conmoción en Rivadavia. Sus restos fueron velados en una sala de la Empresa Ferreyra y el lunes, a las 18, fueron inhumados en el cementerio Gerardo Noé Ferreyra.
La adolescente tenía 14 años y, según consignó el diario Los Andes, el próximo 26 de junio habría celebrado su propia fiesta de 15.