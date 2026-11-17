El informe evidencia una elevada fidelidad y satisfacción de los viajeros: nueve de cada 10 turistas afirman que recomendarían la Ciudad como destino, registrando una estadía promedio de cuatro noches. Asimismo, un 17% de los turistas nacionales elige a Buenos Aires de manera espontánea entre sus destinos preferidos para una escapada (con un crecimiento de siete puntos respecto al año anterior), impulsados por la búsqueda de vivir experiencias a través de sus rituales únicos: desde el café en un bar notable o pizzerías emblemáticas hasta las obras de teatro en la icónica avenida Corrientes y la asistencia a espectáculos y eventos masivos.