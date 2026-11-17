El trabajo con Martín Tocalli y los títulos de su ciclo

La búsqueda de este registro forma parte de las pautas de trabajo del futbolista junto al entrenador de arqueros del cuerpo técnico, Martín Tocalli. Semanas atrás, el propio Martínez definió su parámetro de exigencia en relación con los números individuales del puesto: “Soy un enfermo de las estadísticas. Quiero que un día, cuando esté mirando por la tele, el que esté en el arco trabaje muchísimo para vencerme. Por eso me recaliento cuando me hacen un gol; para mí es igual jugar contra Benín que contra Brasil en el Maracaná. Yo entreno para ganar”. Esa regularidad defensiva acompañó la obtención de cuatro títulos internacionales bajo su custodia del arco: las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.