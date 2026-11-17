Récord a la vista: "Dibu" Martínez buscará esta noche igualar la marca de vallas invictas de "Chiquito" Romero
El arquero campeón del mundo regresará a la titularidad este martes en el estadio Mario Alberto Kempes tras superar la fractura en la mandíbula que había sufrido en Inglaterra. Con 46 arcos en cero en 70 presentaciones, intentará alcanzar la marca del exguardameta en 25 encuentros menos.
Resumen para apurados
- Emiliano Martínez será titular este martes ante Costa Rica en Córdoba buscando igualar el récord de 47 vallas invictas de Romero para hacer historia en el arco albiceleste.
- El arquero superó una fractura mandibular y llega al duelo con 46 arcos en cero en 70 partidos, necesitando 25 cotejos menos que Romero para alcanzar dicha marca histórica.
- Con cuatro títulos obtenidos, este hito consolidará su efectividad récord y fijará un estándar defensivo sin precedentes para las futuras generaciones en el arco albiceleste.
La presentación de la selección argentina este martes por la noche ante Costa Rica en la ciudad de Córdoba marcará el retorno a la titularidad de Emiliano Martínez en el arco albiceleste. Luego de quedar al margen del último compromiso frente a Uruguay por precaución médica debido a una fractura mandibular —encuentro en el que atajó Gerónimo Rulli—, el guardameta fue ratificado en la formación inicial por el entrenador Lionel Scaloni. De mantener su valla invicta durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes, Martínez alcanzará los 47 partidos sin recibir goles e igualará el registro histórico de Sergio Romero en la selección mayor.
La comparativa con Romero y las marcas históricas
La marca adquiere relevancia en el contraste de efectividad entre ambas trayectorias. Mientras Romero completó 96 encuentros oficiales para establecer el récord de 47 arcos en cero, Martínez disputará este martes su partido número 71 con la camiseta nacional. Desde su debut oficial en junio de 2021 frente a Chile, el arquero marplatense de 34 años acumula un balance de 54 victorias, 10 empates y 6 derrotas en 70 presentaciones. El registro toma distancia respecto de anteriores referentes del puesto en el seleccionado: Roberto Abbondanzieri, Antonio Roma y Germán Burgos, por caso, no lograron superar la línea de las 30 vallas invictas en la Mayor.
El trabajo con Martín Tocalli y los títulos de su ciclo
La búsqueda de este registro forma parte de las pautas de trabajo del futbolista junto al entrenador de arqueros del cuerpo técnico, Martín Tocalli. Semanas atrás, el propio Martínez definió su parámetro de exigencia en relación con los números individuales del puesto: “Soy un enfermo de las estadísticas. Quiero que un día, cuando esté mirando por la tele, el que esté en el arco trabaje muchísimo para vencerme. Por eso me recaliento cuando me hacen un gol; para mí es igual jugar contra Benín que contra Brasil en el Maracaná. Yo entreno para ganar”. Esa regularidad defensiva acompañó la obtención de cuatro títulos internacionales bajo su custodia del arco: las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.